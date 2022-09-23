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Severek yiyoruz ama kanser riski çok yüksek! Turşu yemek zararlı mı?

23.09.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar beslenmenin sağlık üzerindeki etkilerini sık sık belirtiyorlar. Severek yediğimiz yiyecekler sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Bazı yiyeceklerin faydası olmasına rağmen çeşitli hastalıklara yol açtığı görülebiliyor. Herkesin severek tükettiği turşu ve salamura yiyecekler de kanser riskini artıran gıdalar arasında bulunuyor.

Severek yiyoruz ama kanser riski çok yüksek! Turşu yemek zararlı mı?

Kanser oldukça tehlikeli sonuçlara neden olan hastalıklar arasında üst sırada bulunuyor. Kanserin oluşmasında günlük alışkanlıkların da etkili olduğu biliniyor. Diğer kanser türlerine göre daha az görülen mide kanserinde de beslenme çok büyük önem taşıyor. Yaş, diyet ve mide hastalığı mide kanseri geliştirme riskini etkileyebiliyor. Dünya Kanser Araştırma Fonu'nun 2018 yılı raporuna göre tuzlanarak korunan gıdalar mide kanseri riskini artırıyor.

SALAMURA GIDALARA DİKKAT

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Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) Üçüncü Uzman Raporu, obezite ve düşük fiziksel aktivite dahil olmak üzere diyet ve beslenmenin çeşitli kanserler için değiştirilebilir risk faktörleri olduğu sonucuna varmıştır. Araştırma, ağırlıklı olarak yüksek tuzlu yiyeceklere ve "salamura sebzeler" de dahil olmak üzere tuzu korunmuş yiyeceklere atıfta bulunuyor. Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği'nde yayınlanan bir çalışmada salamura gıda ve mide kanseri riski daha da analiz edildi.

RİSKİ %50 ARTIRIYOR

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Araştırma, daha fazla araştırılan toplam 60 çalışma ile mevcut kanıtları değerlendirmek için epidemiyolojik gözlemsel çalışmaların bir meta-analizini içeriyordu. Çalışma, "Vaka-kontrol çalışmaları arasında 30'u önemli ölçüde artmış risk gösterdi ve bir tanesi önemli ölçüde azalmış risk gösterdi" dedi. "İleriye dönük çalışmalar arasında, ikisi önemli bir risk artışı gösterdi, ancak hiçbiri önemli bir risk azalması göstermedi." Salamura yiyeceklerin "potansiyel olarak %50 daha yüksek mide kanseri riski" olduğu sonucuna vardı.

MİDESİ HASSAS KİŞİLER TURŞU YEMEMELİ

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Turşu kalorisi düşük gibi görünse de yüksek oranda tuz içerdiği için vücutta su tutar ve şişkinlik yapar.Mide asidi, yenilen gıdaların sindirilmesi için salgılanır, ama bazı gıdalar daha fazla mide asidi salgılanmasına neden olabilir.Soğan, tuz, sirke ve baharatlar, turşularda kullanılan temel maddelerdendir. Bunlar aynı zamanda mide zarını tahriş özelliğine sahip gıdalardandır. Mide zarının tahriş olması birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Sarımsak, kırmızı biber ve köri gibi baharatların tüketilmesi de önerilmemektedir. Kırmızı biber, acı biber, ekşi gıdaların yanı sıra tarçın, karanfil gibi baharatlar da gastrit belirtilerini artırabilir. Aşırı tuzlu turşular kalp damar, yüksek tansiyon ve böbrek hastası eder. Aşırı tuz tüketmek, kansere yakalanma riskini dört kat artırır.

MİDE KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN

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  • Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak,
  • Sağlıklı beslenmek
  • Fazla tuz tüketmekten kaçınmak,
  • Kızartma yağlarını tekrar tekrar kullanmamak.

MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

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  • Kilo kaybı,
  • Karın ağrısı,
  • Bulantı-kusma,
  • İştahsızlık,
  • Yutma güçlüğü,
  • Kanama
  • Erken doyma
  • Ülseri andıran ağrı

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