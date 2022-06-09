“Severodonetsk Ukrayna’nın Kaderini Belirleyebilir”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ülkenin doğusundaki Severodonetsk kentinde acımasız bir savaşın sürdüğünü belirterek, “Bu şehirde verilen mücadelenin Donbas bölgesinin kaderini belirleyeceğini” söyledi.

Zelenski dün akşam yayınladığı video mesajda, “Bu çok acımasız bir savaş, çok zorlu. Severodonetsk, Donbas'taki çatışmanın merkez üssü olmaya devam ediyor. Donbas'ımızın kaderi büyük ölçüde burada belirleniyor” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı askerlerin dün Severodonetsk kentinin dış mahallelerine geri çekildikleri basına yansırken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bugün yaptığı açıklamada "Düşman, birliklerimize havan topları, toplar ve çoklu roketatarlarla ateş açtı. Severodonetsk, Lysychansk, Privillya, Ustynivka, Horske ve Katerynivka yerleşim yerlerindeki sivil altyapıya ateş açtı” açıklamasında bulundu.

Rusya sivilleri hedef aldığını reddederken, Donbas bölgesinin yaklaşık üçte biri 24 Şubat’ta savaş başlamadan önce ayrılıkçıların elindeydi.

Luhansk bölge valisi Serhiy Gaidai Severodonetsk kent merkezinin topçu ateşi nedeniyle yerle bir olduğunu açıkladı.

Gaidai, kentte bir kimya fabrikasının bombalandığını ve son 24 saat içinde bölgede dört sivilin öldüğünü söyledi. Gaidai, Rusya'nın şu anda Luhansk'ın yüzde 98'inden fazlasını kontrol ettiğini sözlerine ekledi.

Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova.

CNN'e verdiği demeçte, Ukrayna birliklerinin, büyük ölçüde Rusça konuşulan bir bölge olan Donbas'ı oluşturan Luhansk ve Donetsk'te sayıca çok üstün olduğunu söyledi.

Markarova, “Ancak Kiev savaşında da gördüğümüz gibi, geçici olarak bir şeyler kaybedebiliriz. Elbette bunu en aza indirmeye çalışıyoruz çünkü Ruslar bölgeleri kontrol ettiğinde neler olabileceğini biliyoruz ama geri alacağız" diye konuştu.

“Gece gündüz bombalanıyoruz “

Ukrayna'nın elindeki başlıca Donbas şehirlerinden biri olan Sloviansk'ta dün küçük çocuklu kadınlar yardım toplamak için sıraya girerken, diğer sakinler şehir boyunca kovalarla su taşıdı.

Kent sakinlerinin çoğu şehirden kaçtı ancak yetkililer, kuzeyde yeniden toparlanan Rus güçlerinin beklenen saldırısı karşısında kentte yaklaşık 24 bin kişinin kaldığını söylüyor.

85 yaşındaki Albina Petrovna, yaşadığı binanın saldırıya uğradığı, camlarının kırıldığı ve balkonunun yerle bir olduğu anı anlattı. Petrovna, "Üzerime kırık camlar düştü ama Tanrı beni kurtardı, her yerimde çizikler var" dedi.

Donetsk'in Soledar kasabasına ise dün düşen top mermileri nedeniyle kasaba sakinleri bodrum katlarına sığındı. İsmini vermek istemeyen bir kasaba sakini, "Gece gündüz bombalanıyoruz. Bombardıman devam ediyor. Neredeyse her zaman bodrumdayız” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Rusya'nın 24 Şubat'taki işgalinden bu yana 7 milyondan fazla insan Ukrayna’dan ayrıldı.

