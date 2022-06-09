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Severodonetsk: Zelenskiy Ukrayna'nın doğusundaki savaşın kaderini bu kentin belirleyebileceğini söyledi

09.06.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Severedonetsk kentindeki çatışmaların ülkenin doğusundaki savaşın sonucunu tayin edebileceğini söyledi. Zelenskiy, "Birçok açıdan Donbas'ın kaderi burada belirlenecek," dedi.

Severodonetsk: Zelenskiy Ukrayna'nın doğusundaki savaşın kaderini bu kentin belirleyebileceğini söyledi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Severedonetsk kentindeki çatışmaların ülkenin doğusundaki savaşın sonucunu tayin edebileceğini söyledi.

Zelenskiy, "Birçok açıdan Donbas'ın kaderi burada belirlenecek," dedi.

Severodonetsk'de Rus ve ayrılıkçı güçler ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar hız kazandı.

Ukrayna lideri askerlerinin düşman güçlerine ağır kayıplar verdirdiğini savundu.

Ancak bölgedeki üst düzey bir Ukraynalı yetkiliye göre, Ukrayna ordusu kentin dış mahallelerine çekilmiş durumda.

Luhansk bölge valisi Serhiy Haidai, Rusya'nın hava saldırıları ve ağır topçu atışlarına başlamasının ardından Ukrayna özel timlerinin geri çekildiğini söyledi.

Haidai yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Birliklerimizin kontrolünde yeniden sadece kentin dış mevzileri var. Ancak çatışmalar sürüyor, askerlerimiz Severodonetsk'i savunuyorlar," diye konuştu.

Severodonetsk ve yakınındaki Lisiçansk kentinde yaklaşık 15 bin sivilin kaldığı tahmin ediliyor.

Lisiçansk'da siviller

Rusya Ukrayna'nın Donbas bölgesinde gerek insan gücü, gerekse cephane ve askeri ekipman açısından ağır kayıplar verdiğini söylüyor.

Rus güçlerinin Mart ayı sonunda Ukrayna'nın başkenti Kiev'in dış mevzilerinden çekilmelerinin ardından, savaşın ekseni ülkenin doğusuna kaymıştı.

Donbas bölgesinin büyük bölümü 2014-2015 yıllarındaki çatışmaların ardından Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin denetimine geçmişti.

Gıda krizi yıllarca sürebilir

Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterrres Rusya'nın işgalinin yarattığı sonuçların giderek daha vahim bir hal aldığı, 1 milyar 600 milyon kişinin savaştan etkilendiği uyarısında bulundu.

Guterres "Savaşın gıda güvenliği, enerji ve finans üzerinde sistemik bir etkisi var ve bu ağır etkinin hızı da artıyor," diye konuştu.

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala da, BBC'ye verdiği bir mülakatta, gıda krizinin herhangi bir müdahale olmazsa yıllarca sürebileceği uyarısı yaptı.

Okonjo-Iweala buğday ve gübre kıtlığından özellikle Afrika ülkelerinin etkileneceğini söyledi.

Savaş nedeniyle milyonlarca ton tahılın Ukrayna limanları ve depolarında bekletildiği, ihraç edilemediği belirtiliyor.

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