“Severodonetsk’in Büyük Bölümü Rus Kontrolünde”

Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan istihbarat bilgisinde, “Severodonetsk’e giden ana yolun büyük olasılıkla Ukrayna'nın kontrolünde kaldığı ancak Rusya'nın yoğun topçu ateşiyle yerel kazanımlar elde etmeye devam ettiği” ifadesi yer aldı.

Diğer yandan Severodonetsk kentinde şiddetli sokak çatışmalarının yaşandığı bildiriliyor.

Severodonetsk ve haftalardır ağır Rus bombardımanı altında olan yanındaki Lysychansk kentleri halen Ukrayna'nın elinde bulunan en doğudaki büyük kentler olma özelliğini taşıyor.

Rus güçleri bu iki kenti ele geçirirse doğu Luhansk bölgesinin tamamını kontrol etmiş olacak.

Savaşın ilk birkaç haftasında Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde ve kuzeydoğuda bir dizi askeri yenilgiye uğrayan Rusya, bundan sonra Luhansk'ı ve komşu Donetsk bölgesini ele geçirmeye odaklanacağını açıklamıştı.

Bu arada ülkeler Ukrayna’ya askeri yardımlarını sürdürüyor.

Slovakya, Ukrayna’ya sekiz adet Zuzana 2 obüsü vereceğini açıkladı. 155 milimetrelik mermilerin kullanıldığı obüslerin 50 kilometre menzili bulunuyor.

ABD ise dün, Ukrayna’ya 700 milyon dolar tutarındaki ilave askeri yardım paketini açıklamıştı.

Başkan Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna halkı, ülkelerini ve demokrasilerini Rus saldırılarına karşı savunurken sergiledikleri cesaretleri ve kararlılıklarıyla tüm dünyaya ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Amerika, Ukraynalı ortaklarımızın yanında durmaya ve Ukrayna'ya kendini savunması için silah ve ekipman tedarik etmeye devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

