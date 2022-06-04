“Severodonetsk’te Rus Güçlerini Geri Püskürtüyoruz”

Ukrayna, yoğun çatışmaların yaşandığı sanayi kenti Severodonetsk’te Rus askerlerini geri püskürttüklerini belirtti. Kent, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesini ele geçirmek için düzenlediği saldırıların odağında yer alıyor.

Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gaidai, Rus güçlerin ağır yenilgiler aldığını ve Ukrayna’nın askeri takviye getirmesini önlemek ve Severodonetsk’deki sivillere yardım ulaştırmasını engellemek için Siverskyi Donets nehri üzerindeki köprüleri havaya uçurduğunu söyledi.

Gaidai bugün televizyondan canlı yayında yaptığı açıklamada, “Şu anda askerlerimiz Ruslar’ı geri püskürtüyor, Ruslar ağır kayıplar veriyorlar” dedi.

“Kaybettiğimiz toprakların beşte birini geri aldık”

Vali Gaidai, “Anladığımıza göre Rus ordusu tüm çabalarını, tüm yedek askerlerini Severodonetsk’a doğru yönlendiriyor. Severodonetsk’teki evlatlarımıza takviye sağlayamamamız için köprüleri havaya uçuruyor” diye konuştu.

Gaidai, Ukrayna güçlerinin kentte kaybettikleri toprakların beşte biri civarını geri aldığını da kaydetti.

Sovyet döneminden kalma fabrika kentinin sokaklarında yaşanan çatışmalarda iki taraf da ağır kayıplara uğruyor. Kentin yolları, kraterler ve tahrip araçlarla dolu durumda.

Severodonetsk’in düşmesi durumunda komşu Lisiçanks kenti, Rusya’nın Luhansk bölgesinin tam kontrolunu ele geçirmek için alması gereken son kent olacak. Luhansk ve Donetsk bölgeleri birlikte Donbas bölgesini oluşturuyor.

“Ukrayna güçleri kentteki mevzilerini koruyor”

Bu bölge, Rus güçlerinin başkent Kiev’i alma girişiminde başarısız olmalarının ardından Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in ivmeyi tekrar inşa etme çabası açısından Rus işgalinin odağında bulunuyor.

Ukrayna ordusu bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Severodonetsk’te “saldırı operasyonları” yürütmek için topçu birliklerini kullandığını ancak Rus güçlerin çekildiğini ve Ukrayna askerlerinin kentteki mevzilerini koruduğunu bildirdi.

Reuters haber ajansı dün Severodonetsk’e ulaştı ve Ukraynalılar’ın hala kentin bazı kesimlerini ellerinde tuttuğunu doğrulayabildi.

Ukraynalı generaller, Rus askerlerin Siverskyi Donets nehrinde Severodonetsk’in karşısındaki Lisiçansk’a doğru ilerleme girişiminde bulunduğunu ancak durdurulduklarını belirtti.

Rusya: “Ukrayna uçağını düşürdük”

İngiltere Savunma Bakanlığı da, Rus ordusunun Donbas üzerinde yüksek düzeyde bir hava hareketliliğinin olduğunu, Rusya’ya ait uçakların güdümlü ve güdümsüz mühimmatlarla hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı da, Karadeniz’deki Odesa limanı yakınlarında silah ve mühimmat taşıyan Ukrayna’ya ait bir askeri kargo uçağını vurarak düşürdüklerini açıkladı.

Ukrayna: “Moskova güçleri geri çekilmeden müzakere etmenin bir anlamı yok”

Öte yandan Ukrayna bugün, Moskova güçleri mümkün olduğu kadar Ukrayna’nın sınırlarına geri çekilmediği müddetçe Rusya’yla müzakere etmenin bir anlamı olmadığı açıklamasını yaptı.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Mikhailo Podolyak devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Ukrayna Batı’dan yeni silahları alana ve Rus güçleri de “Ukrayna sınırlarına mümkün olduğu kadar” geri püskürtülene kadar Rusya’yla “müzakere etmenin bir anlamı olmadığını” söyledi.

Rusya şu anda Ukrayna topraklarının beşte biri civarını işgali altında bulunduruyor. Kiev ise Batı’dan daha güçlü silahlar edinmeye başladı.

Ukraynalı milletvekili ve müzakere heyetinin üyesi David Arakhamia, “Silahlı güçlerimiz yeni silahları kullanmaya hazır ve sonrasında daha güçlenmiş bir konumda yeni tur görüşmeleri başlatabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

