Severodonetsk’te Savaş Sokak Çatışmasına Dönüştü

Ukrayna ve Rus birlikleri, Kremlin'in Ukrayna’nın doğusunda yürüttüğü saldırıda bugün sanayi şehri Severodonetsk’in kontrolunu ele geçirmek için sokak savaşı verdi.

Saatler süren çatışmalarda hangi tarafın üstün olduğu belirsizliğini korudu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rus kuvvetlerinin sayısal üstünlüğe sahip olduğunu ancak Ukrayna'nın savaşmak için "halen şansı" olduğunu söyledi. Zelenski’nin açıklaması, yerel bir yetkilinin Kiev'in alandaki kontrolu kaybettiğini öne sürmesinin ardından geldi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Moskova’nın Donbas bölgesinin Luhansk eyaletinde Ukrayna'nın kontrolundeki en büyük şehir olan Severodonetsk'i ele geçirmek için asker ve teçhizat gönderdiğini açıkladı.

Ukraynalı askerler, hafta sonu boyunca şehri ele geçirmenin eşiğinde görünen Rusları geri ittiler.

Ancak Luhansk valisi Serhiy Hayday, Ukrayna devlet televizyonuna, Ukrayna'nın pozisyonunun bu sabah yeniden daha tehlikeli hale geldiğini söyledi.

Hayday, "Askerlerimiz belirli bir süre karşı saldırıya geçmeyi başardılar, şehrin neredeyse yarısını kurtardılar. Ama şimdi tekrar bizim için durum biraz daha kötüleşti" dedi.

Severodonetsk Belediye Başkanı Oleksandr Stryuk, şehirdeki sokak çatışmalarının şiddetlendiğini ve iki tarafın da çekilme hazırlığında olmadığını söyledi.

Ukrayna televizyonuna konuşan Stryuk, "Şehre yönelik saldırıları geri püskürtmek için yeterli güç ve kaynağı sokak çatışmalarına aktardık " dedi.

Her iki taraf da, diğer tarafın çok büyük kayıplar verdiğini söylüyor.

Kremlin'in Ukrayna’yı işgali, ülkedeki tüm şehirlerin Rus bombardımanlarıyla harap edilerek sürerken, Severodonetsk, Ukrayna'nın doğusundaki Rus taarruzunun ana hedefi haline geldi.

Ukrayna’nın Rus askerlerini savaşın başlarında Kiev ve Harkiv’den uzaklaştırması sonrası, Rusya, hedef değiştirerek Donbas’a odaklandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski dün cepheye yakın iki şehri ziyaret ederek askerleri motive etmeye çalıştı.

Haki tişörtüyle görünen Zelenski bir videoda, "Hepinizin hak ettiği şey zafer ve bu en önemli şey. Ama bu zafer ne pahasına olursa olsun diyerek gelmeyecek" dedi.

Zelenski, Severodonetsk'in güneyindeki Lisiçansk'ı ve Soledar’ı ziyaret ettiğini söyledi. Zelenski’nin bu ziyaretleri, 24 Şubat'ta Rus işgalinin başlamasından bu yana Kiev dışına yaptığı nadir gezilerden.

Putin’in uyarısı

İngiltere, Kiev'e destek olarak, Ukrayna'ya 80 kilometre kadar uzaktaki hedefleri vurabilen çoklu fırlatma roket sistemleri sağlayacağını söyledi.

Sistemler, Ukraynalılar’a, Moskova'nın savaş planlarının önemli bir unsuru olan Rus topçu birliklerine ulaşmak için gereken daha hassas, uzun menzilli ateş gücünü verecek.

İngiltere’nin bu adımı, geçen hafta Kiev'e gelişmiş roket sistemleri sağlama sözü veren ABD ile ortaklaşa koordine edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatına karşı Ukrayna güçlerini Rusya sınırından daha da geriye iterek yanıt vereceğini söyledi.

Dün, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Batı'nın Ukrayna'ya daha uzun menzilli füzeler sağlaması halinde Rusya'nın yeni hedefleri vuracağını söyledi.

Aynı gün, Rus füzeleri bir aydan uzun bir süre sonra ilk kez Kiev'i vurdu.

Ukrayna füze saldırısında bir onarım vagonunun vurulduğunu duyururken, Moskova ise Doğu Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya gönderilen tankların imha edildiğini söyledi.

Ukrayna tanksavar talebini yineledi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Severodonetsk'in yaklaşık 85 kilometre batısında yer alan Sloviansk'a doğru ilerlediğini söyledi.

Luhansk Valisi Serhiy Hayday bugün yaptığı açıklamada, Severodonetsk ile arasında bir nehir bulunan Lisiçansk'ta Rus güçlerinin bir fırına ve çok sayıda idari ve konut binasına ateş açtığını söyledi. Hayday, açılan ateşte bir sivilin yaralandığını söyledi.

Yaklaşık 60 kilometre güneydeki Bakhmut yakınlarındaki cephe hattında bulunan Ukraynalı askerler, durumun zor olduğunu ancak Ruslar’ı geri püskürtmekten başka seçeneklerinin olmadığını söyledi.

Ukraynalı bir birlik komutanı, Ukrayna'nın müttefiklerinden daha fazla silah talep etti.

Reuters haber ajansına konuşan birlik komutanı, "Daha fazla tanksavar silahına ihtiyacımız var. Daha fazla tanksavar silahıyla Rus tanklarını yok ederek maksimum hasara yol açabiliriz ve düşman geldiği yerden kaçmak zorunda kalır" dedi.

Komutan, "Burası bizim evimiz, bizim toprağımız. Bu toprağın her parçası için savaşacağız" dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus kuvvetlerinin Harkiv bölgesindeki mevzilerini güçlendirdiğini ve işgal ettikleri toprakları ellerinde tutmak için Ukrayna mevzilerini bombaladıklarını söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, Rusya'nın birkaç kasabada sivil altyapıyı hedef aldığını söyledi. Harkiv bölge yönetimi de bombardımanda üç sivilin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Reuters haber ajansı bu sayıları henüz doğrulayamadı. Moskova, sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, güçlerinin Harkiv bölgesindeki bir zırhlı araç onarım tesisinin bazı bölümlerini tahrip ettiğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca Rus güçlerinin, Donetsk'in kuzeyindeki Horlivka ve Kodema'da "milliyetçi" diye tanımladıkları dört yüz elliden fazla kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Ukrayna tarafından bildirilen can kayıplarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Rusya'nın içinde, Kursk bölgesi valisi Roman Starovoit, Ukrayna sınırına yakın Tyotkino köyünün bu sabah Ukrayna tarafından ateş altına alındığını söyledi. Starovoit, Ukrayna’nın bir köprü ve bazı işyerlerini hedef aldığını söyledi. Kursk’taki yetkilier, herhangi bir can kaybı bildirmedi.

