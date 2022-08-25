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Seversin dizisi 13. bölüm izle! Seversin dizisinde son bölümde ne oldu?

25.08.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de yayınlanan Seversin dizisi 13. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın başrollerinde yer aldığı romantik komedi türündeki dizide bu hafta neler olduğu merak ediliyor. Peki Seversin dizisinde son bölümde ne oldu? İşte Seversin dizisi 13. bölüm özeti...

Seversin dizisi 13. bölüm izle! Seversin dizisinde son bölümde ne oldu?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı Seversin yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin bu bölümüne konuk oyuncu olarak katılan Yavuz Seçkin ünlü bir talk show sunucusuna hayat verecek.

SEVERSİN DİZİSİ 13. BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği Seversin dizisinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya, Tolga'nın bir şeyler çevirdiğinden emindir. Kadir ve Nesrin'le yaptığı takibin sonucunda endişesinin gereksiz olduğunu gözleriyle görür. Ancak bu olay Tolga'da bir iç hesaplaşmaya yol açar. Asya Tolga'ya güven sorununu aştığını açıklamak üzereyken Tolga ara vermenin iyi olacağını söyler. Tolga telefondaki mesaj konusunda kabahatsiz olsa bile, Asya'nın şüpheci davranmasına da geçmiş hayatı yüzünden hak vermektedir.

Tolga ve Asya, Tolga'nın daha önceden çektirmiş olduğu sahte aldatma fotoğraflarını yaymaya karar verirler. Böylece işe zarar vermeden sahte nişanı bitirebileceklerdir. Ama bunu uygulamak ikisine de zor gelir; İkisi de çeşitli bahanelerle ayrılığı geciktirmeye çalışırlar. Hal böyleyken Asya'nın liseden bir arkadaşı hayatlarına girecek ve olayların akışının değişmesine sebep olacaktır.

SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Seversin dizisinin oyuncuları şöyle:

Burak Yörük,
İlayda Alişan,
İlkin Tüfekçi,
Ergül Miray Şahin
Yiğit Dikmen
Halil İbrahim Kurum,
Zeynep Kankonde,
Ceren Taşcı,
Hazal Benli.


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Kanal D Seversin dizisi
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