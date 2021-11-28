Sevgi Akiska ameliyat masasından paylaştı! Tepkilere Hanife Gürdal yanıt verdi

Zuhal Topal'ın olay evlilik adaylarından olan ve bir dönem Birkan ile yatak görüntüleri çıkan Sevgi Akiska ile yine ünlü gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal'ın yakın dostluğu yarışma sonrasında da devam etti.

Birbirleri hakkında paylaşımlar yapan ikiliden Sevgi Akiska ameliyat sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gelen kötü yorumlardan sonra destek ise Hanife'den geldi.

Sevgi Akiska ameliyat sonrası "Estetik olmadım, kitle alındı, makyajla girmedim kalıcı makyajım var. Benim derdimin arasında bunları söyleyerek ne kazanıyorsunuz?" diyerek isyan etti.

Hanife de benzer bir poz paylaşarak arkadaşına destek oldu. Hanife arkadaşını koruyarak "Estetik olsa öyle yazar ayıp değil ama önemli bir ameliyat oldu" dedi.



