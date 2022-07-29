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Sevgi Akiska ile yatak görüntüleri ifşa olmuştu! Damat adayı Birkan Key'in son hali

29.07.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'ın bir dönem ekrana gelen izdivaç programında Sevgi Akiska ile sevgili olan damat adayı Birkan Key'in yarışma sonrası yatak görüntüleri ifşa olmuştu. Daha önce fuhuş suçlamasıyla da gözaltına alınan ve beraat eden Birkan Key'in son hali merak konusu oldu.

Sevgi Akiska ile yatak görüntüleri ifşa olmuştu! Damat adayı Birkan Key'in son hali

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programı yayınlandığı dönemde maço tavırlarıyla hafızalara kazınan damat adayı Birkan Key son haliyle merak konusu oldu.

Bir dönem gelin adayı Sevgi Akiska ile yatak görüntüleri de ifşa olan damat adayı fuhuştan gözaltına alınmış ve daha sonra ise beraat etmişti. Bir dönemin unutulmaz isimlerden olan Birkan Key gözlerden uzak bit hayat yaşıyor.

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146K takipçisi olan Birkan Key son olarak havuzdan paylaşım yaptı.

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Birkan Key'in takipçilerindne bazıları "Çok yakışıklısın" yorumlarında bulundu.

Yatak görüntüleri ifşa olmuştu! Sevgi Akiska'nın son hali olay oldu... Yatak görüntüleri ifşa olmuştu! Sevgi Akiska'nın son hali olay oldu... "Makyaj çok abartılı"


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