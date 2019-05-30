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Sevgi Aslan'ın katil zanlısı eşine beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Ankara'daki evinde 2010'da bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Sevgi Aslan'ın katil zanlısı kocasının, "her türlü şüpheden uzak delil bulunamadığı" gerekçesiyle beraatine hükmedildi

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinin banyosunda 25 Ocak 2010'da bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Sevgi Aslan'ın katil zanlısı kocasının, "her türlü şüpheden uzak delil bulunamadığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Aslan ve avukatı ile davanın müdahilleri Sevgi Aslan'ın yakınları katıldı.

Sanık Ömer Aslan, savunmasında, kendisine yöneltilen suçlamaların "yalan" olduğunu söyleyerek, hiçbir suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda, "her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği" gerekçesiyle Aslan'ın beraatine hükmetti.

Kararın ardından Sevgi Aslan'ın yakınları ile duruşmayı izleyen sanık yakınları sözlü olarak birbirine tepki gösterdi.

Anne Emine Aslan, "Benim kızım 18 bıçak yedi" diye bağırırken polis eşliğinde dışarı çıkartılan Sevgi Aslan'ın yakınları ile polis arasında arbede yaşandı.

Genç kadının bazı yakınları, Adliye Karakoluna götürüldü.

- Olay

Sevgi Aslan (30), Keçiören'de ikamet ettikleri evin banyosunda 25 Ocak 2010'da sırt ve karın bölgesinden 18 defa bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olay yeri inceleme tutanaklarında daire kapısında zorlama tespit edilemediği belirtilirken maktulün yakınları, soruşturma aşamasında alınan beyanlarında sanık Ömer Aslan'ın, genç kadını başka insanlardan kıskandığına yönelik beyanlarda bulunmuştu.

Dosya kapsamındaki bazı kişilerin beyanları ile Ömer Aslan'ın beyanları arasında çelişki olduğu da ifade edilen iddianamede, Aslan'ın "eşi tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ömer Aslan sevgi aslan

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