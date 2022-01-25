Sevgi dolu kalpleriyle bilinen Kova burçlarına alınabilecek farklı hediye çeşitleri

Kova burçları; bağımsızlığı seven, mantıklı, adil ve açık fikirli insanlar. Arkadaşlarıyla eğlenmeyi ve insanlara yardım etmeyi seven, entellektüel ortamlardan hoşlanan, bilim kurgu hayranı Kovalar tabir-i caizse bilgiye açlar! Yeni şeyler öğrenmeye ve keşfetmeye bayıldıkları için ilgi çekici bir kitap, teknolojik veya elektronik ürünler alarak onları şaşırtabilirsiniz. Ayrıca Kova burçlarının en belirgin özelliği, özgürlüklerine düşkün olmaları. Tüm bu özelliklerden yola çıkarak sizlere hediye seçme konusunda yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bir liste hazırladık. Gelin, birlikte inceleyelim!

1. Dahiyane Kovalara kendileri gibi dahiyane bir hediye!

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kova burçlarının keşfetmeye ve yeni şeyler öğrenmeye ne kadar hevesli olduğundan bahsetmiştik. Bir teleskop hediye ederek Kova burcu arkadaşınıza keşfetmesi için sonsuz bir dünya sunabilirsiniz. Dahiyane fikirlerini geliştirmek isteyen ve astronomiye ilgi duyan Kova burçları; bu teleskopla tüm gökyüzünü inceleyebilir, gözlem yapabilir ve günlerce üzerinde düşünebilirler. Yeni başlayanlar için uygun olan Celestron Teleskop, tüm parçaları ile gönderilirken kısa bir sürede gözlem yapmaya hazır hale geliyor. Dahiyane Kova burcu tanıdıklarınıza kullanıcılarından tam not alan Celestron Teleskop'u hediye ederek onların ilgisini çekebilirsiniz!

Yarıyıl tatilinde seçili oyuncaklarda %30'a varan indirimi kaçırmayın

2. Kova burçlarını temsil eden rengi biliyor musunuz?

Kova burcunun renkleri mavi, lacivert ve yeşil tonları. Sizler de soğuk kış aylarında doğmuş Kova burcu sevdiklerinize sıcacık tutan bir mont hediye ederek içlerini ısıtabilirsiniz. Hem de burçlarının rengi olan tonlarda! Bu müthiş renkteki Pull&Bear Basic Dik Yaka Şişme Mont'u satın alarak sevdiklerinizi mutlu etmeyi ihmal etmeyin. Entellektüel ortamlardan hoşlanan Kova burçları için kıyafet seçerken daha canlı ve kendileri gibi entellektüel seçimler yapmanız gerekebilir. Kova burcu sevdiklerinizin yeşil tonlardaki montu severek giyeceğine emin olabilirsiniz. Giydikleri her kıyafete yakışacak Pull&Bear mont ile daha renkli bir kış!

3. Peki ya mavi?

Suyun, denizin, gökyüzünün, doğada gördüğünüz her güzel şeyin rengidir mavi... Kova burçlarını temsil eden renklerin bir diğeri ise mavi! Kovalar, mavinin dikkat çekici tonlarını kullanmayı severler. Şık ve modern bir kova kadınına alabileceğiniz hediyelerden biri ise mavi renkteki Stradivarius Düğümlü Kısa Elbise olabilir. Daima ışıl ışıl parlayan Kova kadını, bu elbiseyle daha çok parlayacak ve doğum günü veya nikah töreni gibi özel günler için gittiği davetlerde tüm gözleri üstünde toplayacak. Buna emin olabilirsiniz! Arkadaşınızın güzelliğine güzellik katacak bu elbiseyi kaçırmayın deriz.

4. Keşfetmeye devam!

Etrafta keşfedilmesi gereken çok şey var. Sevgi ve keşfetme isteği dolu Kova burcu yakınlarınızın bu isteğine yardım edebilecek ürünler satın alarak onları mutlu edebilirsiniz. Yeni yerler keşfetmek için yolculuğa çıkan bir Kova burcunun mutlaka yanında olması gereken Fujifilm Instax Mini 11 Fotoğraf Makinesi, arkadaşınızın keşfettiği yerlerin fotoğrafını çekmesini sağlarken onu dünyanın en mutlu insanı yapabilir! Instax Mini 11 Fotoğraf Makinesi; dışarıda rahat taşınsın diye kamera çantası, mutlu anlarınıza tanıklık etsin diye 10’lu film, daha sonra doya doya fotoğraflarınıza bakın diye fotoğraf albümü ve 2 adet pil ile birlikte gönderiliyor.

5. Teknolojik gelişmelerden geri kalmak istemeyenler için Mi Watch Lite!

Kadın veya erkek fark etmeksizin Kova burcu insanı, teknolojik aletleri takip etmeyi ve kullanmayı sever. Kutusunu görünce bile heyecandan ne yapacağını şaşıracak Kova burcu arkadaşınıza akıllı saat hediye ederek mutluluğuna tanıklık edebilirsiniz. Bilmeniz gereken her şeyi tek bir ekranda toplayan Xiaomi Mi Watch Lite Akıllı Saat'i satın alarak sevdiklerinizi sevindirmeniz mümkün. Şarj süresi 2 saat olan akıllı saatin ortalama pil ömrü ise 9 gün. Xiaomi imzası taşıyan saat; renkli dokunmatik ekranı, nabız izleme sensörü ve gelişmiş arayüzü ile oldukça tatmin edici bir ürün. O zaman haydi, teknoloji sever Kova burçlarını mutlu etmeye!

6.Kahvesini evde yapmak isteyenler için Philips!

İşte Kova burçlarının görünce mutluluktan bayılacağı bir hediye daha! Philips Kahve Makinesi; otomatik kapanma, damlatma önleme ve makinede yıkanabilme özellikleri ile büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Kova burcu tanıdıklarınıza taze çekilmiş kahvelerden mis kokulu içecekler hazırlamak isterseniz size bu ürünü rahatlıkla tavsiye edebiliriz. 1,2 litrelik kapasitesi ile kalabalık misafirleri bile zahmetsiz bir şekilde ağırlamanızı sağlayacak kahve makinesini hediye ettikten sonra yapmanız gereken tek şey, mutfak tezgahında güzel bir yer açmak. Ayrıca hediyenize filtre kağıdı da eklerseniz ilk kahvenizi karşılıklı içebilirsiniz!

7. Kahvelerinizi sıcacık tutan bir termos bardak!

Evde kahvelerinizi yaptıktan sonra termosa koyabilir ve en uzaktaki yerlere bile gezmeye gidebilirsiniz. Kova burcu sevdiklerinize yeni keşifler yapması, fotoğraflar çekmesi ve temiz havada sıcacık kahvesiyle harika yürüyüşler yapabilmesi için kaliteli bir termos bardak hediye edebilirsiniz. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak; paslanmaz çelikten ve BPA içermeyen materyallerden üretilmiş, bulaşık makinesinde yıkanabilen, parçaları size kolaylık sağlayacak şekilde tasarlanmış harika bir ürün. Kahvelerinizi uzun süre sıcacık tutan, sağlığınız ve birçok detay düşünerek tasarlanmış Stanley termos bardağı sevdiklerinize ve hatta kendinize hediye etmek için geç kalmayın!

8. Marjinal Kovalar için benzersiz kupalar...

Herkesten farklı bir enerjisi olan Kovalar için alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri, benzersiz tasarımlarda kupalar ve kahve fincanları olabilir. Farklı desenleriyle ön plana çıkan Wuw Seramik Pembe Kupa, hem soğuk hem sıcak içecekleriniz için uygun. Zarif ve şık bir tasarımı olan bu kupa, tutması kolay bir kulpa sahip. Seramikten yapıldığı için çizilmeye dayanıklı olmasının yanı sıra bulaşık makinesinde kolayca yıkanabiliyor. Şıklığını ve rahatlığını düşündüğünüz Kovalara, içeceklerine eşlik etmesi için çok seveceği bu güzel kupayı hediye edebilirsiniz. Üzerindeki mesaj da tam Kovalara yakışır cinsten!

9. Kitap okumayı seven Kova burçları için!

Astrologlar, Kova burçlarının sözünün “Ben biliyorum.” olduğunu iddia ederler. Çok bilen, buna rağmen sürekli yeni bilgiler öğrenmek isteyen, kitap okumayı da çok seven Kovalar için harika bir kitap serisi önerimiz var. Özellikle belli bir dönemde doğmuş Kova burçlarının filmleriyle büyüdüğü Harry Potter, okurlarını bambaşka bir dünyaya götürüyor. Kutulu halde ve 7 adet şeklinde gelen kitap serisini satın alarak sevdiklerinizi mutlu edeceğinizden şüpheniz olmasın. Kaliteli baskısı ve tasarımıyla bile kendine hayran bırakan 7 adet Harry Potter kitabını arkadaşınızın ne kadar hızlı okuduğuna şaşıracaksınız!

10. Teknoloji ve oyun sever Kovalara!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

”Gamer” bir arkadaşınız varsa onu mutlu edecek en güzel hediyelerden biri, oyuncu kulaklığı olabilir. Logitech G G435 Lightspeed Kablosuz Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı; bluetooth ile bağlantı özelliği, dahili mikrofonu, 18 saat pil ömrü ve 40 mm ses sürücüleri ile oyun oynamayı seven sevdikleriniz için ideal bir hediye. Tasarımıyla kulakları ağrıtmayan Logitech oyuncu kulaklığı, yüksek kaliteli bir ses sunuyor. Bu kulaklık ile oynanan oyunların heyecanı artacak ve Kova burçları zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak! Teknoloji sever bir Kova burcu tanıdığınız varsa özelliklerinden memnun kalacağı bu kulaklığı kaçırmayın deriz.



