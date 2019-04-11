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“Sevgi eli” projesi yüzleri güldürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:57 | Son Güncelleme

Bursa’nın Keles ilçesinde Sevgi eli” projesi yüzleri güldürüyor.Keles Kaymakamlığı ve Çok programlı Anadolu Lisesi çocuk gelişimi öğretmen ve öğrencileri tarafından başlatılan “Sevgi eli” projesi dâhilinde bu defa Nazmiye nine ziyaret edildi.

“Sevgi eli” projesi yüzleri güldürüyor

Bursa’nın Keles ilçesinde Sevgi eli” projesi yüzleri güldürüyor.
Keles Kaymakamlığı ve Çok programlı Anadolu Lisesi çocuk gelişimi öğretmen ve öğrencileri tarafından başlatılan “Sevgi eli” projesi dâhilinde bu defa Nazmiye nine ziyaret edildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi yaşlılar tespiti yapılarak bu kişilere sevgi eli uzatılıyor.
Kıranışıklar Mahallesi’nde tek başına yaşayan sürdüren 87 yaşındaki Nazmiye ninenin evine vakıf çalışanları ve Çok Programlı Anadolu lise öğrenci ve öğretmenleri ile birlikte gidilerek sohbet edildi. Yaşlı kadının evinin temizliği yapıldı, ihtiyaçları giderildi.
Kaymakam Mehmet Faruk Saygın, “Kaymakamlık olarak desteklediğimiz bu projeyle kadim kültürümüzün güzel değerlerini yaşatan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve vakıf personelimize teşekkür ederiz“ dedi.

“Sevgi eli” projesi yüzleri güldürüyor

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