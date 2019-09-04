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Sevgi Evi'nde kalan kıza cinsel istismara 16 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 13:04 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Sevgi Evi'nde kalan B.K.

Sevgi Evi'nde kalan kıza cinsel istismara 16 yıl hapis istemi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Sevgi Evi'nde kalan B.K. (14) adlı kıza tren vagonunda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 6'sı tutuklu, 3'ü tutuksuz 9 sanık hakkında, 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sarıoğlan ilçesinde, geçen 26 Temmuz'da meydana gelen olayda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evi'nde 7 yıldır kalan B.K, ilçede yaşayan babası İ.K.'nın yanına gitmek için izin alarak kurumdan ayrıldı. Ancak, B.K., Güzelyazı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan tren vagonunda 8 kişinin cinsel saldırısına uğradı. B.K. geri kuruma dönerek durumu bildirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İhsan B. (22), Tolga Y. (26), Ertuğrul T. (21), Mehmet K. (21), Muhammet A. (23) ile mağdur kızın ablası B.T. tutuklandı, S.K. (17), M.T. (17) ve E.E. (17) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Abla B.T.'nin, kardeşine cinsel istismarda bulunan kişilerle işbirliği yaptığı ileri sürüldü.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda 6'sı tutuklu, 3'ü tutuksuz 9 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanıklar için 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar, 18 Eylül'de hâkim karşısına çıkacak.

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Sevgi Evi'nde kalan kıza cinsel istismara 16 yıl hapis istemiSevgi Evi'nde kalan kıza cinsel istismara 16 yıl hapis istemi

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