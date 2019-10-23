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Sevgi evlerinde kız öğrenciler ve personel arasında arbede çıktı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 01:17 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Buca ilçesindeki sevgi evinde, bir grup kız öğrenci ile yurt personeli arasında tartışma çıktı.

Halil İbrahim KARABIYIK- Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesindeki sevgi evinde, bir grup kız öğrenci ile yurt personeli arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bir öğrencinin bıçak çıkardığı ileri sürülürken, bir öğrenci de evden kaçtı. Arbede sırasında yaralanan kız öğrenci C.Y., hastaneye kaldırılırken, olay polisin gelmesiyle sonlandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi'ndeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Buca Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü'nde meydana geldi. Sevgi evlerinde kalan bir grup kız öğrenci ile 'Anne' dedikleri personel arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri araya girerek öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gerginlikte bir öğrencinin bıçak çıkardığı ve güvenlik görevlilerinin kızın elinden bıçağı aldığı ileri sürüldü. Arbede sırasında kız öğrenci C.Y., yaralandı. Genç kız hastaneye kaldırılırken, bir kız öğrenci de sevgi evlerinin giriş kapısında kimsenin olmamasından faydalanıp kaçtı. Öğrencinin kaçışı bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan, yaşanan arbede nedeniyle sevgi evlerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis arbedeyi sonlandırırken, kaçan öğrencinin ise kısa bir süre sonra döndüğü öğrenildi.

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