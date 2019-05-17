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Sevgi Evlerinde şiddet davası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 13:39 | Son Güncelleme

Tokat’ın Turhal ilçesinde Sevgi Evlerinde kalan çocuklara fiziki ve psikolojik şiddet uygulandığına yönelik açılan davada tutuklu yargılanan 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Tokat’ın Turhal ilçesindeki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri’nde, yaşları 4 ila 12 arasında değişen 26 çocuğa işkence yapıldığı iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında ilk duruşması yapıldı.

Tokat’ın Turhal ilçesinde Sevgi Evlerinde kalan çocuklara fiziki ve psikolojik şiddet uygulandığına yönelik açılan davada tutuklu yargılanan 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Tokat’ın Turhal ilçesindeki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri’nde, yaşları 4 ila 12 arasında değişen 26 çocuğa işkence yapıldığı iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında ilk duruşması yapıldı. Zile Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 5’i tutuklu olmak üzere Sevgi Evleri’nde çalışan ve yönetici konumundaki 16 şüpheli hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti 26 çocuk ile şüphelileri tek tek dinledi. İki gün süren mahkemede Türk Ceza Kanunun 94. Maddesine göre yargılanmaları talep edilen şüphelilerden tutuklu bulunan 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 16 şüphelinin yargılandığı davanın ikinci duruşması 10 Temmuz 2019 tarihinde görülecek.

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