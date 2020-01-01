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  4. Sevgi evlerindeki çocukların yeni yıl mutluluğu

Sevgi evlerindeki çocukların yeni yıl mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'daki Sevgi Evleri'nde yaşayan 6-9 yaş arasındaki çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenlendi.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'daki Sevgi Evleri'nde yaşayan 6-9 yaş arasındaki çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenlendi. Masal kahramanlarının da yer aldığı etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 54 çocuk, Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde bir pastanede yeni yılı kutladı. Masal kahramanları maskotlarının bulunduğu etkinlikte, çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı. Özel şov gösterilerinin de olduğu etkinlik sonunda çocuklara yeni yıl hediyeleri verildi.
Etkinliği gerçekleştiren iş insanı Özcan Varlı (38), yeni yıla mum maytapla değil, çocukların gözlerindeki mutluluk ışığını yakarak girmek istediklerini söyledi. Varlı, “Onların kimsesiz değil, hepimizin çocukları olduğunu hissettirmek için bu etkinliği gerçekleştirdik. Hep birlikte yeni yılı kutladık" dedi.

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