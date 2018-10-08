Sevgi evlerine 14 elektrik süpürgesi alarak uzlaştılar

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, 'tehdit' suçundan uzlaştırmaya gidilen dosyada mağdur, karşı tarafla kimsesiz çocukların bakıldığı sevgi evlerine 14 elektrikli süpürge alması şartıyla uzlaştı.
Edirne'de ismi öğrenilemeyen kişi, kentte görev yapan gazeteciyi sosyal medya üzerinden tehdit etti. Gazeteci, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, şikayette bulundu. Açılan soruşturma kapsamında dosya, ifadelerin ardından uzlaştırma bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacı Canan Yalçın, taraflarla görüşerek, uzlaştırma hakkında bilgi verdi. Mağdur durumundaki gazeteci, karşı tarafın kimsesiz çocukların bakıldığı sevgi evlerine, 14 elektrikli süpürge alması şartıyla şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. 'Tehdit' suçundan hakkında soruşturma olan şüpheli, uzlaştırma şartlarını kabul ederek, sevgi evlerine 14 elektrikli süpürge alarak, Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'ne teslim etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, çocuk evlerine kişilerin ve kurumların destek vermesinin, kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Birçok vatandaşımız bizlere bu konuda destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. Tüm bu hizmetlerimizin yürütülmesi sırasında Edirne halkı gerçekten çok duyarlı. Bunun son örneğini de Adalet Bakanlığı Uzlaşma Komisyonu'ndan gördük. Çocuklarımızın çocuk evlerindeki bütün ihtiyaçları karşılanıyor ancak zaman zaman kırılmalar, dökülmeler gündeme geldiğinde devletimiz hepsini karşılıyor olmasına rağmen duyarlı vatandaşlarımız da bize destek oluyor. Ben bu hizmetlerin sürdürülmesi esnasında bize destek olan tüm vatandaşlarımıza ve uzlaşma komisyonuna teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Edirne Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda uzlaştırmacı olarak görev yapan Canan Yalçın ise uzlaştırma yöntemiyle toplumsal barışın sağlanmış olduğunu belirterek, "Uzlaştırma bürosuna gelen dosyada mağdur gazeteci, tehdit eden şüpheli ile 14 elektrikli süpürge alarak buraya teslim edilmesi şartıyla uzlaştı. Bu olayda şüpheli herhangi bir ceza almadı ve konu uzlaştırmayla kapanmış oldu. Bu dosya da şüphelinin sabıka kaydına işlenmedi. İleride bu suç önüne çıkmayacak. Burada bir toplumsa barış sağlanmış oldu" dedi.
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