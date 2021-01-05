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Sevgi Tekin'in katil zanlısı yakalandı

05.01.2021 21:57 | Son Güncelleme:
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Sevgi Tekin'in katil zanlısı yakalandı

Ankara’nın Mamak ilçesinde silahla vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Sevgi Tekin’in katil zanlısı Gökhan Ağtaş yakalandı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Sevgi Tekin (32), gece yarısı evine gelen ve zorla camı kırarak içeriye giren eski sevgilisi Gökhan Ağtaş (26) tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu Gökhan Ağtaş olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

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'6 KEZ ATEŞ ETTİ ABLAMA'

Evde Sevgi Tekin'in öldürülmesine tanık olan annesi ve kız kardeşleri, yaşadıklarını anlattı. Sedef Kanlı, Konya'dan ablasını götürmek için geldiğini, evde misafir olduğunu, gece mutfakta atıştırmalık bir şeyler hazırlarken Gökhan Ağtaş'ın camı kırarak içeriye girdiğini söyledi. Sedef Kanlı, "Biz odaya kaçtık. O da arkamızdan geldi. Telefonlarımızı elimizde aldı. Ablama, 'seni burada öldüreceğim ya dışarıya çık ya da seni bunların gözü önünde öldüreceğim' dedi. Anneme vurdu, sonra ablamı dövdü. 6 kez ateş etti ablama. Ablamı gözlerimizin önünde vurdu, hiçbir şey yapamadık. Sonra da kaçtı" dedi.

'ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİKTEN SONRA ÖLDÜRDÜ'

Ablasının çocuklarının yurtta olduğunu anlatan Sedef Kanlı, "Daha önce ablamı tehdit etti, polise bildirdik. Ablamı tekrar tehdit etti, 'şikayetini çekersen seni rahat bırakacağım' dedi. Ablam şikayetini geri çekti. Şikayetini geri çektikten 5-6 ay sonra ablamı öldürdü. O süre içinde sürekli evi bastı. Ablamı sürekli, 'seni öldüreceğim' diye tehdit etti, sonunda da yaptı. Gözümüzün önünde katledildi ve biz bir şey yapamadık. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz, en ağır ceza verilsin" ifadelerini kullandı.

'GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE CAN VERDİ'

Sedef Kanlı, saat 01.30'da odaya kilitledikten sonra ablasına dışarıya çıkması için 1.47'ye kadar süre verdiğini anlatarak, "'Ya çıkarsın ya da ailenin gözleri önünde seni vururum' dedi. Biz vuracağını düşünmedik. Ablamı tekmelemeye başladı. Annemin gözünün önünde can verdi ablam. Annem kendini ablamın önüne atmak istedi, annemi de darbetti. Adam öldürmek bu kadar kolay mı? Artık kadına şiddet, kadın cinayeti görmek istemiyoruz. Şu anda ablamı beklediğim yere bakar mısınız, cenazesinin çıkmasını bekliyorum. Artık son bulsun" diye konuştu.

'POLİSİ ARARSANIZ 1 DEĞİL 5 CENAZE ÇIKAR' DEDİ'

Sevgi Tekin'in diğer kız kardeşi Figen Kanlı ise ablasının Özgecan Aslan, Münevver Karabulut gibi olduğunu ifade ederek, "Ablamın sevgilisi değildi, imam nikahlı eşiydi, ayrı yaşıyorlardı. Cam kırıldı, ablamın çığlığını duydum, telefonlarımızı aldı. 'Sakın polisi aramaya çalışmayın, buradan 1 değil 5 cenaze çıkar' dedi. Halen elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Gözümün önünde ablam öldü. Adam ablamı benden bile kıskanıyordu" dedi.

'KIZIM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLDÜ'

Anne Nuhubet Kanlı ise kızını korumaya çalışırken Gökhan Ağtaş'ın silahla kafasına vurduğunu belirterek, "Benim kızım gözümün önünde öldü, beni darp etti. Ben öldüm bittim, başka annelerin canı yanmasın. Hep annelerin ciğeri mi yanacak? Silahla kafama vurdu, ben kendimden geçtim. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

(İHA / DHA)

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