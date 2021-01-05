Sevgi Tekin'in katil zanlısı yakalandı

Ankara’nın Mamak ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Sevgi Tekin (32), gece yarısı evine gelen ve zorla camı kırarak içeriye giren eski sevgilisi Gökhan Ağtaş (26) tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu Gökhan Ağtaş olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

'6 KEZ ATEŞ ETTİ ABLAMA'

Evde Sevgi Tekin'in öldürülmesine tanık olan annesi ve kız kardeşleri, yaşadıklarını anlattı. Sedef Kanlı, Konya'dan ablasını götürmek için geldiğini, evde misafir olduğunu, gece mutfakta atıştırmalık bir şeyler hazırlarken Gökhan Ağtaş'ın camı kırarak içeriye girdiğini söyledi. Sedef Kanlı, "Biz odaya kaçtık. O da arkamızdan geldi. Telefonlarımızı elimizde aldı. Ablama, 'seni burada öldüreceğim ya dışarıya çık ya da seni bunların gözü önünde öldüreceğim' dedi. Anneme vurdu, sonra ablamı dövdü. 6 kez ateş etti ablama. Ablamı gözlerimizin önünde vurdu, hiçbir şey yapamadık. Sonra da kaçtı" dedi.

'ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİKTEN SONRA ÖLDÜRDÜ'

Ablasının çocuklarının yurtta olduğunu anlatan Sedef Kanlı, "Daha önce ablamı tehdit etti, polise bildirdik. Ablamı tekrar tehdit etti, 'şikayetini çekersen seni rahat bırakacağım' dedi. Ablam şikayetini geri çekti. Şikayetini geri çektikten 5-6 ay sonra ablamı öldürdü. O süre içinde sürekli evi bastı. Ablamı sürekli, 'seni öldüreceğim' diye tehdit etti, sonunda da yaptı. Gözümüzün önünde katledildi ve biz bir şey yapamadık. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz, en ağır ceza verilsin" ifadelerini kullandı.