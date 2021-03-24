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  4. Sevgi Tekin’in katil zanlısı Gökhan Ağtaş: “Alkollüydüm olayın akıbetini hatırlamıyorum”

Sevgi Tekin’in katil zanlısı Gökhan Ağtaş: “Alkollüydüm olayın akıbetini hatırlamıyorum”

24.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisinin evini basıp silahla öldüren Ağtaş, “Çocuğumun benden olmadığını söyledi.

Sevgilisinin evini basıp silahla öldüren Ağtaş, “Çocuğumun benden olmadığını söyledi. Alkolün etkisiyle evine gittim, olayın akıbetini tam hatırlamıyorum, ertesi gün neler olduğunu öğrendim” dedi.
Ankara’nın Mamak ilçesinde sevgilisi Sevgi Tekin’i silahla öldüren katil zanlısı Gökhan Ağtaş’ın ilk duruşması bugün görüldü. 4 Ocak tarihinde sevgilisi Sevgi Tekin’in yaşadığı evin camını kırarak eve zorla giren Ağtaş, sevgilisini 4 el ateş ederek öldürmüştü. “Kasten öldürme, cebir tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin engellenmesi, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme” suçlarından hakkında iddianame hazırlanan Ağtaş için, hakkında 95 yıl hapis cezası ile yargılanmasına karar verilmişti.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Ağtaş, “Oğlum Azer’i benden kaçırdı. 20 gün boyunca kendilerine ulaşmaya çalıştım. Kendisine ulaşmak için karakola başvurdum fakat dini ya da resmi nikahımız olmadığımız için bir sonuç elde edemedim. Sonrasında Figen (Sevgi Tekin’in kardeşi) bizi buluşturdu. Oturduk konuştuk barıştık sonradan. Neden benden kaçtığını sorduğumda, çocuğumu kaçırdığı için kızacağımı söyledi o yüzden korkmuş. Sonradan barıştık gene beraber yaşamaya başladık. Sevgi temizlik işinde çalışıyordu sabah erkenden gidip akşam geliyordu. Çocukla ilgilenemediği için anneme götürdüm oğlumu. Sonra tartıştık evi terk etti. Başka insanlarla görüştüğünü düşündüm, çocuğumun benden olmadığı söyledi. Alkolün etkisiyle evine gittim, camı kırdım içeri girdim. Evdekiler salona kaçtı beni görünce. Telefonunu istedim ama şifresini vermedi. Kimlerle konuştuğunu sordum söylemedi sonra aramızda tartışma başladı. Annesi bana küfür etti bende Sevgi’yi korkutmak için ayaklarına doğru tuttum silahı. Sonra olayın etkisiyle oradan kaçtım ertesi gün olayın akıbetini öğrendim ve gittim teslim oldum. Kendisini öldürme niyetinde değildim” diye konuştu.
Olay günü evde bulunan Sevgi Tekin’in ailesinin de dinlenmesi yönünde karar veren mahkeme başkanı, Ağtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 3 Haziran tarihine erteledi.

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