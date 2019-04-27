İZMİR (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "İnsanların sorunlarına çözüm üretmeye çalışacağız. İnsanlara kötülük mesajları değil, iyilik mesajları vermeye çalışacağız. Mutluluk tohumları, sevgi tohumları ekeceğiz. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var." dedi. Erdoğan, İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneğinin (İMHAD) Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki "Kitap Kahve Evi'nin" açılışına katıldı. Bilal Erdoğan, insanların dünyanın akıbetinin ne olacağını konuştuğunu belirterek, şöyle devam etti: "Acaba yeni bir dünya savaşı mı çıkacak? İnsanlar birbirine ne gibi bir kötülük yapacak? Bunlar konuşuluyor. Yeni Zelanda'daki son olay. Dünyanın değişik bölgelerindeki başka olaylar... Dünya iyi bir yere gitmiyor. Bütün bu zulümler yaşanırken batı medeniyeti nerede? Hani hiç kimseye zulüm edilmeyecekti. Bunun için Birleşmiş Milletler (BM) kurulmuştu, NATO vardı ama BM ve NATO'nun günümüzde işlevini yitirdiğini görüyoruz. Böyle bir zamanda 21. yüzyılın bir barış yüzyılı olması düşünülebilir mi? O zaman bizim üzerimize düşen, öncelikle ülke olarak, millet olarak bağımsızlığımızın etrafında kenetlenmeye ihtiyacımız var. Bizim gözü üzerimizde olan düşmanlarımız var. Biz içeride kendi birliğimizi, beraberliğimizi yakalamalıyız ki buna günü geldiğinde karşı koyabilelim." Bunlar da ilginizi çekebilir Bu halıya paha biçilemiyor Kadınlar domates kasası taşıdı, halat çekip yarıştı Bosna Hersek'ten Suriye'ye 600 tonluk Ramazan yardımı

- "Dünyanın gönlü en zengin milletiyiz" Türkiye'nin, dünyanın bütün mazlumları için umut olduğunu dile getiren Erdoğan, "Çünkü bizim tarihimizde bunu yapmışlığımız var. İrlanda'da 19. yüzyılın ortasında açlık, fakirlik, salgın olduğunda Avrupa'nın 'hasta adamı denilen Osmanlı yardım göndermiştir. Güney Afrika'da insanların arasında ayrılık çıktığında Kraliçe Viktorya Osmanlı'dan oradaki Müslümanların arasını bulsun diye bir alim istemiş, Güney Afrika'ya biz alim göndermişiz. Aynı şekilde Japonya'ya Ertuğrul firkateynini göndermişiz. Tayland'a Abdülhamit Han mescit yaptırmış. Bunlar Osmanlı'nın en zayıf olduğu dönemde yaptıklarıdır. Onun için bugün o ecdadın torunları dünyada kişi başına yardımda ilk sırada geliyor. Dünyanın en zengin ülkesi olduğumuz için değil ama dünyanın gönlü en zengin milleti olduğumuz için bu böyledir." diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin mazlumların sesi olmaktan vazgeçemeyeceğini, bu nedenle ülkenin çok güçlü olması gerektiğini söyledi. Bilal Erdoğan, gençlere tavsiyelerde bulunurken de şunları kaydetti: