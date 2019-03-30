’Sevgi Yürüyüşü’ne büyük ilgi

Bursa’da gerçekleştirilen ’Sevgi Yürüyüşü’ne binlerce vatandaş ilgi gösterdi.

Bursa’da seçime saatler kala Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz ve AK Parti Bursa Milletvekilleri ile Heykel ve Cumhuriyet Caddesi’nde ’Sevgi Yürüyüşü’ düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe esnaf ve vatandaşlarda destek verdi. Eski milletvekillerinin ve belediye başkanlarının da yer aldığı yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son buldu.

Yürüyüşün sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 65’inci dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Memleket yönetmek bir kürek işi değil, yürek işidir. Bu yüreğinde AK Parti kadrolarında olduğunu milletimiz sandıktaki tercihleriyle gösterecek. Türkiye’nin istikrara ihtiyacı var. Bunu vatandaşların oyu ile tescil edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz ise "İnşallah istikrarla birlikte yeni dönemde cumhur ittifakı çatısı altında Bursalı vatandaşların hizmetkarı olacağız. Bursa bugüne kadar AK Parti ve Cumhurbaşkanını hiç yalnız bırakmadı. Aynı şekilde yeni yapacağımız yatırım ve çalışmalarla Bursa’yı şahlandıracağız" diye konuştu.

Bursa Milletvekilleri Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğulu da "İnşallah yarın gerçekleştirilecek seçimlerin Türkiye’ye ve Bursa’ya hayırlar getirecektir. Milletimizin Türkiye’nin önünü açacağı kararı vereceğine iniyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ise "Bütün Bursalıları sandık başına davet ediyorum. 1 oy diyerek küçümsememek gerekiyor. İnşallah Cumhur İttifakı adaylarımızın başkanlıklarıyla Bursa şahlanacaktır" dedi.



