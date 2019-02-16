Sevgileri ile yıllara meydan okuyorlar

Yarım asrı aşan sevgi ve bağlılık ile birbirlerinin hayatlarına ortak olan Mehmet-Halimi Tırak çifti sevgileri ile yıllara meydan okuyor.

Mardin’in Artuklu ilçesi Sultan Şehmus beldesinde yaşayan Tırak çiftini ’Kuşaktan kuşağa selam olsun’ projesi kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire başkanlığı heyeti ziyaret etti. Yıllara meydan okuyan sevgileri ile gençlere örnek olan Tırak çifti yeni nesil gençleri imanlı, dürüst bir yaşam sürmeleri için uyardı. Mardin’de 90 yaş ve üzeri olan 35 aile tespiti yapan Büyükşehir Belediyesi, ’Kuşaktan kuşağa selam’ projesi kapsamında yaşlıları ziyaret ederek farklı iki kuşağı bir araya getiriyor. Belediyenin sıcak yüzü ile yaşlı vatandaşların kapısını çalan Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bu hafta, 90 yaşında olan Mehmet Tırak ve 92 yaşında olan Halimi Tırak ailesini ziyaret etti. Yarım asrı aşan evlilikleri ile yeni nesile örnek olan Tırak çifti yeni nesil gençlere dürüst ve imanlı olmaları için uyarılarda bulundu. İleri yaşlarına rağmen halan beş vakit namazlarını kaçırmadan kılan, evliliklerini sevgi ve dürüstlük ve vicdan üzerine kuran Tırak çifti 9 çocuklarını da bu düstur ile yetiştirdiklerini ifade ederek yeni nesil gençlerin haramdan sakınmalarını istedi.

Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın talimatı ile örnek bir proje ile 90 yaşındaki Tırak çiftinin kapısına giden Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı heyeti, genç nesil ile yaşlıları bir araya getirdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Uzmanı olarak görev yapan Mehmet Yıldız, “Kuşaktan kuşağa selamlama projesi ile Mardin’de yaşayan 90’lı yaşlar ve üzeri birey ve aileleri ile gençleri bir araya getirerek hal hatır soruyoruz ve varsa ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. Temel amacımız yaşlı bireyler ile genç nesli bir araya getirerek farkındalık oluşturmak. Onların yalnız olmadığını hissettirmek. Yaşlı bireylerimiz sosyal anlamda güçsüzlükten dolayı dışlandığını hissedebiliyor. Biz genç neslin yaşlı bireylerin tecrübelerinden yararlanması ve yaşlı bireylerin kendilerini yalnız hissetmemesi için bu çalışmayı yapıyoruz. Şimdiye kadar 35 aile belirledik. Her hafta bir ailemizi ziyaret ediyoruz. Biz buraya ilk geldiğimizde teyzemiz bizim için mi geldiniz diyerek çok şaşırmıştı. Bu ailemiz yaşlarına rağmen hala çalışıyor. Bağ bahçede kendi ürettikleri ürünleri tüketiyorlar. Bizlerde onları yalnız bırakmıyoruz” diye konuştu.