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Sevgili cinayeti: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

23.07.2024 06:24
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Kahramanmaraş’ta tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan 30 yaşındaki Kemal Kuşçu kaybetti. Olay sonrası K.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sevgili cinayeti: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş'taki olay, Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi’nde meydana geldi. K.B. (27), ile erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Kemal Kuşçu (30) tartıştı. Tartışma sırasında kız arkadaşı tarafından bıçaklanan Kuşçu, ağır yaralandı.

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HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Kuşçu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cenaze, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olay sonrası K.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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