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Sevgili cinayeti şüphelisi, adliyeye sevk edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Antalya'da, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen birlikte yaşadığı Ziynet T.'yi (36) oğlunu okula götürürken yol ortasında tabancayla vurup öldüren Ekrem Çatal (61), savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI
Antalya'da, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen birlikte yaşadığı Ziynet T.'yi (36) oğlunu okula götürürken yol ortasında tabancayla vurup öldüren Ekrem Çatal (61), savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekrem Çatal, yargılama sonunda 'tasarlayarak öldürmek' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı.

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