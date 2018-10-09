Sevgili katili, 4 gün sonra yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen birlikte yaşadığı Ziynet T.'yi (36) oğlunu okula götürürken yol ortasında tabancayla vurup öldüren Ekrem Çatal (61), 4 gün sonra yakalandı.

Olay, 5 Ekim günü sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak üzerinde meydana geldi. Masözlük yapan, 1 çocuk annesi Ziynet T., iddiaya göre, 4 Ekim akşamı birlikte yaşadığı Ekrem Çatal'a ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılık kararını duyan Çatal ile Ziynet T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ekrem Çatal, evi terk etti.

ANNESİNİN CANSIZ BEDENİNE BAKTI

5 Ekim sabahı oğlu M.C.T.'yi (7) okula götürmek üzere evden çıkan Ziynet T., sokak üzerinde Ekrem Çatal ile karşılaştı. Otomobilin içinden Ziynet T.'ye bağıran Çatal, ardından yanında getirdiği tabancayla kadına 3 el ateş etti. Göğsünden ve karın boşluğundan ağır yaralanan Ziynet T., oğlunun gözü önünde yere yığıldı. Ekrem Çatal ise kaçarak izini kaybettirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Ziynet T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

CADDEDE YÜRÜRKEN YAKALANDI

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 4 gündür kaçan Ekrem Çatal'ın Varsak Mahallesi'nde olduğunu belirleyince bugün saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Ekrem Çatal'ı caddede yürürken gözaltına alan polis, yapılan aramada cinayette kullandığı düşünülen tabancaya da el koydu. Çatal, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ekrem Çatal'ın eşinden bir süre önce boşandığı, 4 çocuğu bulunduğu kaydedildi.