HABER

Sevgili katiline 14 Şubat’ta Sevgililer Gününde “indirimsiz müebbet”

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

İzmir’de tartıştığı sevgilisini bıçaklayarak öldüren adama, 14 Şubat Sevgililer Gününde görülen davada “kasten öldürme” suçundan indirim yapılmadan müebbet hapis cezası verildi.İzmir’in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Funda Turan’ı (40) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tanju Madanoğlu’nun (30) “kasten öldürme” suçuyla yargılandığı davada karar çıktı.İzmir 9.

İzmir’de tartıştığı sevgilisini bıçaklayarak öldüren adama, 14 Şubat Sevgililer Gününde görülen davada “kasten öldürme” suçundan indirim yapılmadan müebbet hapis cezası verildi.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Funda Turan’ı (40) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tanju Madanoğlu’nun (30) “kasten öldürme” suçuyla yargılandığı davada karar çıktı.
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Tanju Madanoğlu, Funda Turan’ın ailesi ile tarafların avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen hazır bulundu.
Sanık hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası isteyen iddia makamı, esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.

“14 Şubat’ta örnek karar çıksın”
Bugünün 14 Şubat Sevgililer günü olduğunu hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen, “Bu cinayet bir sevgili tarafından işlenmiştir. Örnek bir karar çıkmasını istiyoruz” dedi.

“Gerçekten seviyordum”
Öldürdüğü sevgilisi Funda Turan’ı gerçekten çok sevdiğini söyleyen tutuklu sanık Tanju Madanoğlu ise “Olayı olduğu gibi anlattım. Ceza verilecekse adil bir ceza istiyorum” diye konuştu.

İndirimsiz müebbet
Mahkeme heyeti, Tanju Madanoğlu hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim de uygulamadı.

Olay
2017 yılının Aralık ayında, Karabağlar İlçesi Vatan Mahallesi 9084 Sokaktaki bir evde meydana gelen olayda, Funda Turan ile sevgilisi Tanju Madanoğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Madanoğlu, Turan’ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Madanoğlu, tutuklanırken, hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçledilerYok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler
Patronunun odasında intihar ettiPatronunun odasında intihar etti
HDP Milletvekili Önlü’ye terörden 1 yıl 6 ay hapisHDP Milletvekili Önlü’ye terörden 1 yıl 6 ay hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.