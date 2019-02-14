Sevgili katiline 14 Şubat’ta Sevgililer Gününde “indirimsiz müebbet”

İzmir’de tartıştığı sevgilisini bıçaklayarak öldüren adama, 14 Şubat Sevgililer Gününde görülen davada “kasten öldürme” suçundan indirim yapılmadan müebbet hapis cezası verildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Funda Turan’ı (40) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tanju Madanoğlu’nun (30) “kasten öldürme” suçuyla yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Tanju Madanoğlu, Funda Turan’ın ailesi ile tarafların avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen hazır bulundu.

Sanık hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası isteyen iddia makamı, esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.

“14 Şubat’ta örnek karar çıksın”

Bugünün 14 Şubat Sevgililer günü olduğunu hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen, “Bu cinayet bir sevgili tarafından işlenmiştir. Örnek bir karar çıkmasını istiyoruz” dedi.

“Gerçekten seviyordum”

Öldürdüğü sevgilisi Funda Turan’ı gerçekten çok sevdiğini söyleyen tutuklu sanık Tanju Madanoğlu ise “Olayı olduğu gibi anlattım. Ceza verilecekse adil bir ceza istiyorum” diye konuştu.