"Sevgililer" Galata Kulesi'ne yansıdı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Sevgililer Günü dolayısıyla Galata Kulesinde bir etkinlik düzenledi.

GönüllerBeyoğlundaBir etiketiyle sosyal medyada başlatılan proje kapsamında Kuledibi Meydanı'nda kurulan stüdyoda ücretsiz fotoğraf çekilen çiftlerin resimleri basılarak, kendilerine hediye edildi. Bazı şanslı çiftlerin fotoğrafları ise Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Etkinliğe katılan Yıldız, buraya gelenlerle sohbet etti, stüdyoda eşiyle birlikte fotoğraf çekildi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü'nde insanların sevgilerini dile getirdiklerini ifade ederek, Türkiye'nin dört bir yanından çiftlerin Galata Kulesi civarında bir araya geldiğini söyledi.

Beyoğlu ve Türkiye'nin sevginin yurdu olduğunu dile getiren Yıldız, "Gönül belediyeciliği üzerinden insanların gönüllerini fethetmek üzerine çalışmalarımız yoğunlaştı. Gönüller yapmaya geldik. Beyoğlu'nda da gönüller bir diyoruz. Gönüllerin bir olduğu, sevgi ve muhabbet dolu bir dünyayı özlüyoruz." diye konuştu.

Buraya gelen çiftlerin ücretsiz fotoğraf çektirebildiklerini belirten Yıldız, etkinliğe katılanların fotoğraflarının Galata Kulesi'ne yansıtılacağını aktardı.

Eşiyle etkinliğe katılan Serhat Meriç de 3 yıllık evli olduklarını, Sevgililer Günü dolayısıyla eşine sürpriz yaptığını, Bursa'dan İstanbul'a geldiklerini anlattı.