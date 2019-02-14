HABER

"Sevgililer" Galata Kulesi'ne yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 21:15 | Son Güncelleme

Sevgililer Günü dolayısıyla, çiftlerin Kuledibi Meydanı'nda kurulan stüdyoda çekilen fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Sevgililer Günü dolayısıyla Galata Kulesinde bir etkinlik düzenledi.

GönüllerBeyoğlundaBir etiketiyle sosyal medyada başlatılan proje kapsamında Kuledibi Meydanı'nda kurulan stüdyoda ücretsiz fotoğraf çekilen çiftlerin resimleri basılarak, kendilerine hediye edildi. Bazı şanslı çiftlerin fotoğrafları ise Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Etkinliğe katılan Yıldız, buraya gelenlerle sohbet etti, stüdyoda eşiyle birlikte fotoğraf çekildi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü'nde insanların sevgilerini dile getirdiklerini ifade ederek, Türkiye'nin dört bir yanından çiftlerin Galata Kulesi civarında bir araya geldiğini söyledi.

Beyoğlu ve Türkiye'nin sevginin yurdu olduğunu dile getiren Yıldız, "Gönül belediyeciliği üzerinden insanların gönüllerini fethetmek üzerine çalışmalarımız yoğunlaştı. Gönüller yapmaya geldik. Beyoğlu'nda da gönüller bir diyoruz. Gönüllerin bir olduğu, sevgi ve muhabbet dolu bir dünyayı özlüyoruz." diye konuştu.

Buraya gelen çiftlerin ücretsiz fotoğraf çektirebildiklerini belirten Yıldız, etkinliğe katılanların fotoğraflarının Galata Kulesi'ne yansıtılacağını aktardı.

Eşiyle etkinliğe katılan Serhat Meriç de 3 yıllık evli olduklarını, Sevgililer Günü dolayısıyla eşine sürpriz yaptığını, Bursa'dan İstanbul'a geldiklerini anlattı.

Etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Meriç, "Çok güzel bir etkinlik. Böyle bir etkinliğin Bursa'da da olmasını isterdim. İstanbul'u geziyoruz. Çok güzel ve anlamlı bir gün oldu." ifadelerini kullandı.

Hanife Meriç ise eşini çok sevdiğini ifade ederek, İstanbul'u çok sevdiği için eşinin kendisine sürpriz yaptığını söyledi.

Etkinlikte fotoğraf çekildiklerini belirten Meriç, "Fotoğrafımız Galata Kulesi'ne yansıtılırsa mutlu olurum, anı olur." dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çiftlerin fotoğraflarının yanı sıra sevgiyi ifade eden kalp figürlerinden oluşan görseller de Galata Kulesi'ni süsledi.

Öte yandan etkinliğe katılan vatandaşlara, salep, sıcak çikolata, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edildi.

PARTNERÇıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!Çıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!
"Diyarbakır, bölgenin istikrar ve turizm yuvası haline gelecek""Diyarbakır, bölgenin istikrar ve turizm yuvası haline gelecek"
Mardin’e Polonyalı gelinMardin’e Polonyalı gelin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fotoğraf Galata Kulesi sevgililer günü

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.