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Sevgililer Günü: 14 Şubat'ta internette sevgili arayanlar için yedi ipucu

11.05.2020 17:38 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden sevgili aramak dünyanın dört yanında ve her yaş grubunda yaygın. Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yalnızsanız ve aşkı internette bulmak istiyorsanız, size yedi tavsiyemiz var.

Sevgililer Günü: 14 Şubat'ta internette sevgili arayanlar için yedi ipucu

14 Şubat Sevgililer Günü'nde yalnız mısınız? Bir sevgili mi arıyorsunuz?

İstatistik şirketi Statista'ya göre dünya çapında 240 milyon kişi aşkı internet üzerinden arıyor.

Ama çoğu insanın hedefine ulaşamadığını biliyor muydunuz?

The Man Diet (Erkek Diyeti) kitabının yazarı Zoe Strimpel ile ilişki danışmanı Suzie Hayman'dan, ilgi çekmenizi sağlayabilecek bazı tavsiyeler aldık.

1. Gerçekten istemiyorsanız görev gibi düşünüp yapmayın

Bir numaralı kural: İstemiyorsan yapmak zorunda değilsin

İstemiyorsanız durun. Biri hoşunuza gitmediyse bir daha görmeyin.

"Denemeye devam etmenin" sonuçları ağırdır.

Sizi yorar, yıpratır ve hem kendiniz hem de diğer insanlar hakkında düşüncelerinizi olumsuz etkiler.

2. İçgüdülerinize güvenin

Bir şey hissetmiyorsanız veya buluştuğunuz kişiye güvenemeyeceğinizi hissediyorsanız hemen harekete geçin

Bir tehlike işareti görürseniz onu ciddiye alın.

İnsanlarda "Bu benim hatamdı" diye düşünme eğilimi vardır ama tersine, genellikle problem karşısındakinde olur.

3. Araştırmalara göre mesajlaşmanın azı karar çoğu zarar

Niceliktense niteliğe önem verin: Birkaç derinlemesine sohbet, çok sayıda sığ yazışmadan daha büyük mutluluk verir

Uygulamalarda bir haftada eşleşeceğiniz yüzlerce insanla aynı anda yazışmak sizi yoracaktır.

Zaman ve enerjinizi, yazışmaktan keyif aldığınız, en büyük potansiyeli gördüğünüz kişilere ayırın.

4. Kalabalık yerlerde daha fazla şansınız olur

Bir kalabalığın içinde biriyle tanışma imkanınız bir çölde tek başınızayken tanışma ihtimalinizden daha fazladır. Uygulamalar içinde aynı şey geçerli

Aşkı bulmak sayılarla alakalıdır.

Samanlıkta iğne aramak için önce samanlığa ihtiyacınız var.

Kendi uygulamalarının çok farklı olduğunu söyleyenlere inanmayın. Bu işin kısa yolu yoktur.

5. Önce çevrenize bakın

Bir sevgili adayı arıyorsanız arkadaşlarınız iyi birer başlangıç noktası olabilir

Arkadaşlarınız ayrıca size uygun arkadaşlarıyla tanışmanızı sağlayabilir.

6. Esnek olun

- 'Tipim değilsin' - 'Sen de benim tipim değilsin'

Size çekici gelen şeyin ne olduğunu bildiğinizi sanıyor olabilirsiniz ama…

Listenizi çok daraltırsanız sizi en çok etkileyecek insanı elemiş olabilirsiniz.

Kağıt üzerinde kimse ideal bir partner olarak görünmez.

7. Dikkatli ve anlayışlı olun

İnternet üzerinden birileriyle tanışmak size eğlenceli gelebilir. Ama karşınızdaki kişiyi araştırıp değer yargılarınızı uygulamanız lazım

İnternet üzerinden tanışmanın bir kötü yanı, ortak hiç tanıdığınızın olmaması ve bu yüzden karşınızdaki insan hakkında hiçbir şey bilmemeniz.

Bir şeyler sizi rahatsız ederse bunları ciddiye alın.

Biri sizden ilk buluşmanızda para istiyorsa veya randevularınızı iptal edip duruyorsa onu engelleyin.

Kendinizi duygusal iniş çıkışlara kısılmış bir durumda bulmayın.

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