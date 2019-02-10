Sevgililer Günü çiçekleri köylü kadınlardan

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce hazırlanan proje kapsamında 1,5 dekarlık serada gül üreten köylü kadınlar ürünlerini 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıyor.

Merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde kurulan serada, yaklaşık 6 aydır eğitim gören 100 kadın kursiyer, eğitimlerinin ardından seraya dikip yetiştirdikleri gülleri toplamaya başladı.

Osmaniye İl Tarım ve Ormancılık Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların teorik eğitimlerini başarıyla tamamlayıp gül üretimine başladığını söyledi.

Kadınların üretim aşamasında olmayı sevdiklerini belirten Sağlam, "Projemize kadın çiftçilerimiz yoğun ilgi gösterdi. 14 Şubat Sevgililer Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Anneler Günü gibi dönemlerde kadınlarımız kadınlarımızı sevindirsin sloganıyla bu projeye başladık. Burada eğitim gören ve istihdam edilen kadınlarımızın yetiştirdiği güller sayesinde diğer kadınlarımız sevdiklerinden bu gülleri hediye olarak alıp mutlu olacaklar." diye konuştu.

Kursiyerlerden Fatma Akın da böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Gonca olarak açan gülleri elime aldığımda çok duygulandım. Herkese böyle projelere katılmasını tavsiye ederim. Bir şeyler üretmek çok güzel bir duygu ama ürettiklerimizin başka kadınları mutlu edeceğini bilmek daha da ayrı bir mutluluk." dedi.

Şükriye Erdoğan ise güllerin yetişmesinden tüm arkadaşlarının emeğinin geçtiğini kaydederek, "Sabah serayı açıp, güllerin tomurcuklarını gördüğümüzdeki hislerimiz anlatılamaz. Yaşanması gerek. Bir kadının emeğinin geçtiği bir şeyin bir kadına, bir anneye hediye edilecek olması apayrı bir duygu." ifadelerini kullandı.

