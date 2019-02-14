Sevgililer Günü Gazze'ye uğramıyor

Krizin olumsuz yansımalarının, hayatlarının her alanını doğrudan etkilediğine dikkati çeken Şaban, "14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle eşime her yıl hediye alıyordum ancak ekonomik durumum nedeniyle bu yıl sadece kırmızı bir gül alabildim." diye konuştu.

Filistinli esnaf Muhammed Şaban (27), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir süre önce küçük bir işletme kurdum ancak ekonomik krizin vurduğu Gazze halkının alım gücünün düşmesi nedeniyle iş yapamadım." dedi.

Filistinlilerin ekonomik kriz nedeniyle hediye almakta dahi zorlandığı bölgede, çiçekçiler ve hediye dükkanlarının bir kısmının vitrinlerini Sevgililer Günü için hazırlamadığı görülüyor.

Nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin insani yardımla yaşadığı Gazze'de yoksulluk ve işsizlik oranları artarken, ablukanın beraberinde getirdiği ekonomik kriz Gazze halkının hayatının her alanını olumsuz etkiliyor.

NUR EBU İYŞE - İsrail ablukası altındaki Gazze'de ekonomik kriz, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle "14 Şubat Sevgililer Günü" önceki yıllara göre buruk geçiyor.

Gazze'de hediyelik eşya dükkan sahibi Zeyn Abdu da bölgedeki ekonomik şartlar nedeniyle sevgililer gününün, önceki yıllara göre buruk geçtiğini ancak kendi bütçeleri dahilinde "Sevgililer Günü" sebebiyle hazırlanan çeşitli ürünler ve farklı renklerdeki güllerden satın alan müşterilerinin de olduğunu söyledi.

-Maaş kesintileri nedeniyle eve ekmek götürmekte bile zorlanıyorum

Filistinli Hani Fayiz de Filistin hükümetinin bu yıl maaşlarında yaptığı kesinti nedeniyle zor günler geçirdiklerini kaydetti.

Geçen yıllarda Sevgililer Günü'nü çok az kutlamayı tercih ettiğini ancak diğer zamanlarda eşine daima hediyeler aldığını ifade eden Fayiz, "Artık hediye almak bizim için zor bir duruma dönüştü. 2017 yılından bu yana maaşlarımızda yapılan kesinti nedeniyle eve ekmek götürmekte bile zorlanıyorum." ifadesini kullandı.

Damir İnsan Hakları ve Esirleri Koruma Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Filistin hükümetinin 5 Şubat'ta Gazze'de askeri ve sivil sektörlerde çalışan 5 binden fazla memurun maaşını "siyasi mensubiyet" gerekçesiyle kestiği ifade edilmişti.