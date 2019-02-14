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Sevgililer Günü Gazze'ye uğramıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

Filistinli esnaf Muhammed Şaban: - "Bir süre önce küçük bir işletme kurdum ancak ekonomik krizin vurduğu Gazze halkının alım gücünün düşmesi nedeniyle iş yapamadım" - "14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle eşime her yıl hediye alıyordum ancak ekonomik durumum nedeniyle bu yıl sadece kırmızı bir gül alabildim" - Filistinli Hani Fayiz : - "Artık hediye almak bizim için zor bir duruma dönüştü. 2017 yılından bu yana maaşlarımızda yapılan kesinti nedeniyle eve ekmek götürmekte bile zorlanıyorum"

NUR EBU İYŞE - İsrail ablukası altındaki Gazze'de ekonomik kriz, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle "14 Şubat Sevgililer Günü" önceki yıllara göre buruk geçiyor.

Nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin insani yardımla yaşadığı Gazze'de yoksulluk ve işsizlik oranları artarken, ablukanın beraberinde getirdiği ekonomik kriz Gazze halkının hayatının her alanını olumsuz etkiliyor.

Filistinlilerin ekonomik kriz nedeniyle hediye almakta dahi zorlandığı bölgede, çiçekçiler ve hediye dükkanlarının bir kısmının vitrinlerini Sevgililer Günü için hazırlamadığı görülüyor.

Filistinli esnaf Muhammed Şaban (27), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir süre önce küçük bir işletme kurdum ancak ekonomik krizin vurduğu Gazze halkının alım gücünün düşmesi nedeniyle iş yapamadım." dedi.

Krizin olumsuz yansımalarının, hayatlarının her alanını doğrudan etkilediğine dikkati çeken Şaban, "14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle eşime her yıl hediye alıyordum ancak ekonomik durumum nedeniyle bu yıl sadece kırmızı bir gül alabildim." diye konuştu.

Gazze'de hediyelik eşya dükkan sahibi Zeyn Abdu da bölgedeki ekonomik şartlar nedeniyle sevgililer gününün, önceki yıllara göre buruk geçtiğini ancak kendi bütçeleri dahilinde "Sevgililer Günü" sebebiyle hazırlanan çeşitli ürünler ve farklı renklerdeki güllerden satın alan müşterilerinin de olduğunu söyledi.

-Maaş kesintileri nedeniyle eve ekmek götürmekte bile zorlanıyorum

Filistinli Hani Fayiz de Filistin hükümetinin bu yıl maaşlarında yaptığı kesinti nedeniyle zor günler geçirdiklerini kaydetti.

Geçen yıllarda Sevgililer Günü'nü çok az kutlamayı tercih ettiğini ancak diğer zamanlarda eşine daima hediyeler aldığını ifade eden Fayiz, "Artık hediye almak bizim için zor bir duruma dönüştü. 2017 yılından bu yana maaşlarımızda yapılan kesinti nedeniyle eve ekmek götürmekte bile zorlanıyorum." ifadesini kullandı.

Damir İnsan Hakları ve Esirleri Koruma Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Filistin hükümetinin 5 Şubat'ta Gazze'de askeri ve sivil sektörlerde çalışan 5 binden fazla memurun maaşını "siyasi mensubiyet" gerekçesiyle kestiği ifade edilmişti.

Kurumun ulaştığı verilere göre, bin 719 memur, bin 624 askeri görevli, bin 700 tutuklu ve yaralının maaşları kesildi.

Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Haziran 2007'de Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine Hamas yaklaşık 40 bin memur atamıştı. Gazze Şeridi'ndeki hükümet kurumları ve bakanlıklarda 2007'de yönetimi devralan Hamas'ın atadığı memurlar çalışıyor.

- Gazze'de yoksulluk artıyor

Geçen yıl yayımlanan BM verilerine göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaklaşık yüzde 80'i insani yardımla yaşıyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun (PCBS) 2018'in ilk çeyreğinde açıkladığı raporda, 2 milyona yakın kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yoksulluk oranı yüzde 53'e yükselirken işsizlik oranı ise yüzde 80'i aştığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından 19 Aralık'ta yayımlanan bir rapora göre, Gazze Şeridi'ndeki halkın yüzde 70'nin gıda sıkıntısı çektiği kaydedilmişti.

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Buruk Gazze sevgililer günü

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