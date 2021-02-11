Sevgililer Günü hediye önerileri: 14 Şubat'ta harika bir sürprize ne dersiniz?

Yılın en zorlu ayı geldi çattı! Hediye bekleyenlerin iple çektiği, hediye fikri arayanların kara kara düşündüğü 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sadece birkaç gün kaldı. Hala bir hediye fikri olmayan, bir fikri olsa da kendine güvenmeyen milyonlarca aşığın şu an internette parlak bir fikir için çılgınlar gibi araştırma yaptığını biliyoruz. Biz de kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız için hediye arama yolculuğunuzda size yardımcı olmak istedik. Ve birbirinden ilginç hediye fikirlerini derledik! Hazırsanız hediye rehberimiz sizi bekliyor.
Bu Sevgililer Gününde Kız Arkadaşınıza Hangi Ürünü Alabilirsiniz?
14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız arkadaşınız için makyaj malzemesinden ayakkabıya, kıyafetten kahve kupasına ve kitaplara kadar çok sayıda hediye alternatifi arasından hangisini tercih edeceğinizi bilemiyor musunuz? Öyleyse hediye rehberimizi incelemeye başlayabilirsiniz!
1. My Valice Diamond Abs Makyaj Çantası
- Ağırlığı: 850 gram
- Ürün Boyutları: 27 cm x 31 cm x 18 cm
Sık sık seyahat eden ve bolca makyaj malzemesine sahip olan kadınlar için harika bir hediye olabilir!
Silikondan üretilen sapı sayesinde konforlu bir şekilde taşınır. Kolayca açılıp kapanan fermuarı ve geniş hacimli iç gözleri sayesinde makyaj malzemeleri düzenli bir biçimde taşınabilir. My Valice'ın hem şık hem de kullanışlı bu makyaj çantası makyajına düşkün kız arkadaşınız için en güzel Sevgililer Günü hediyelerinden biri olmaya aday.
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2. Inface 2 Sonic Yüz Temizleme ve Masaj Cihazı
- Ürün Boyutları: 3 cm x 5.3 cm x 8 cm
- Şarj Süresi: 2,5 saat
- Aralıksız Çalışma Süresi: 240 dakika
Xiaomi kalitesiyle üretilen yüz temizleme ve masaj cihazı, cilt bakımına özen gösteren kız arkadaşınız için en iyi hediyelerden biri! 5 kademeli titreşim seviyesiyle cildin ölü deri, siyah nokta ve toksinlerden kolayca arındırılmasını sağlıyor. Pratik ve konforlu kullanım imkanı sunan Inface 2 Sonic Yüz Temizleme ve Masaj Cihazı, kız arkadaşınızın cilt güzelliğini desteklemek için muhteşem bir hediye olacak!
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3. SanDisk 64GB iXpand Mini USB 3.0 Flash Bellek
- Bellek: 64 Gb
Kıymetli sevgiliniz iPhone'unun hafızasını doldurduğu için yeni fotoğraflara nasıl yer açacağınızı mı düşünüyorsunuz? Sandisk'in hayat kurtaran bu muhteşem ürünü ile normal şartlar altında harici bellek kabul etmeyen iPhone için pratik bir çözüm sunabilirsiniz. iPhone'u olan ve yeterli alana sahip olmadığı için üzülen kız arkadaşınızı bu minik ama işlevsel hediye ile çok mutlu edebilirsiniz.
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4. Bialetti 2370 Moka Set-2 Kişilik
- Malzeme: Alüminyum ve porselen
Kahvenin İtalyan halinden hoşlananlar için oldukça güzel bir hediye seçimi olan Bialetti Moka Set'e sevgiliniz bayılacak! Bialetti 2370 Moka Set ile kız arkadaşınızla kahve eşliğinde keyifli sohbetler yapabilirsiniz.
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5. Tefal BL1A0D38 OnTheGO Paslanmaz Çelik Blender Karıştırıcı
- Güç: 300 Watt
- Kapasite: 600 ml
- Ürün Boyutları: 22 cm x 15.9 cm x 23.2 cm
Eğer kız arkadaşınız smoothie içmeyi seviyorsa işte aradığınız hediyeyi buldunuz! Tefal'in bu blenderı sayesinde her gün birbirinden leziz ve taze meyve ile sebze sularını evde yapmak artık çok kolay. Tefal BL1A0D38 OnTheGO Paslanmaz Çelik Blender Karıştırıcı'yı birkaç basit adımı uygulayarak kullanmak mümkün. Paslanmaz çelikten üretilen matarasıyla mutfağınızda ufacık bir yer kaplayan blendar, şimdiden sevgilinizin mutfaktaki en iyi yardımcısı olmaya aday.
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6. Philips StyleCare Essential Isıtmalı Düzleştirme Fırçası
- Kablo Uzunluğu: 1.8 metre
- Isınma Süresi: 50 saniye
- Sıcaklık derecesi: 170 ve 200 derece
Therma Project teknolojisine sahip olan Philips BHH880/00 StyleCare Essential Isıtmalı Düzleştirme Fırçası sayesinde, kız arkadaşınız 5 dakikada dümdüz saçlara sahip olabilir. 2 kademeli sıcaklık ayarı bulunan cihazın özel olarak geliştirilen üçlü fırça ucu sayesinde saçlar yüksek ısıdan korunarak yıpranmadan taranır. Turmalin seramik kaplaması ile saçlar daha parlak ve sağlıklı görünür. Sevgiliniz zaman kazandıran bu pratik ürüne bayılacak!
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7. Philips HD7462/20 Daily Collection Kahve Makinesi
- Malzeme: Paslanmaz çelik
- Ürün Boyutları: 26.8 cm x 23.8 cm x 35.8 cm
- Kapasite: 1.2 Litre
- Güç Değeri: 1000 Watt
Philips kalitesiyle tasarlanan Daily Collection kahve makinesi ile kız arkadaşınızla beraber evde harika kahveler demleyebilirsiniz. Çıkarılabilir filtre tutucusu, bulaşık makinesinde yıkanabilen ergonomik parçaları ve damlama önleyici gibi özellikleri ile 14 Şubat hediyesi için en doğru seçimi yapmaya bir tık uzaktasınız!
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8. Classic Phono TT 28-C Hoparlörlü Pikap
- Üretici: Lenco
- Ürün Boyutları: 30.5 cm x 33 cm x 14.5 cm
- Ürün Ağırlığı: 2,58 kilogram
Sıkı tutunun! Retro tarzını seven ve müzik dinlemekten hoşlanan kız arkadaşınız için en güzel Sevgililer Günü hediyesini bulmuş olabilirsiniz. Krem rengi ve retro tarzıyla bu pikap evinizin en dikkat çeken objesi olacak. Classic Phono TT 28-C Hoparlörlü Pikap'ın üzerinde 2 adet dahili stereo hoparlör bulunuyor. Harici hoparlör bağlamak isteyenler için RCA girişleri de mevcut. Kulaklık girişi sayesinde çevreye ses vermeden müzik dinlemek de mümkün. Taşınabilir çanta tasarımıyla göz dolduran Classic Phono TT 28-C Hoparlörlü Pikap 33 ve 45'lik plak okuma hızına sahip.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
9. Narciso Rodriguez Narciso Poudree EDP Kadın Parfüm
- Ölçü: 90 ml
- Ürün Boyutları: 33 cm x 10 cm x 10 cm
- Koku: Çiçeksi
Sevgilinizin teninde güzel bir koku bırakmak istiyorsanız Narciso Rodriguez'den daha iyi bir seçim olamaz. Akılda kalıcı, huzur veren bir kokuya sahip olan bu parfümü vetiver, silhat ve sedir notaları unutulmaz kılıyor. Ayrıca Bulgar gülü, yasemin ve misk özleri de parfüme farklı bir hava katıyor.
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10. Nintendo Switch Lite
- Ürün Boyutları: 22.5 cm x 8.5 cm x 11.4 cm
- Pil: 1 adet lityum polimer
Oyun çılgını bir kız arkadaşınız mı var? Öyleyse Nintendo Switch Lite kız arkadaşınız için çok şık ve eğlenceli bir 14 Şubat hediyesi olabilir. Turkuaz rengi ve avuç içine sığan sevimli tasarımıyla kız arkadaşınız istediği an, istediği yerde sevdiği favori oyunlarını oynayarak keyifli zaman geçirebilir.
Ürünü incelemek ve satın almak için linke tıklayabilirsiniz.
11. Kitchen Aid Artisan 4 Stand Mikser
- Malzeme: Çinko, döküm çelik
- Ağırlığı: 11 kilogram
- Ürün Boyutları: 34.3 cm x 22.2 cm x 36.2 cm
- Kapasite: 4.8 Litre
- Güç: 300 Watt
- Enerji Verimliliği: A+
- Gürültü Seviyesi: 52 desibel
Sevgiliniz mutfağa meraklıysa ve hünerlerini sergilemek için fonksiyonel bir yardımcı arıyorsa 14 Şubat için güzel bir hediye önerimiz var. Kitchen Aid Artisan 4 Stand Mikser ile birbirinden lezzetli hamur işleri için midenizde yer açmaya başlayın!
Mutfağın en başarılı yardımcısı Kitchen Aid ile sevgiliniz mutfakta yorgunluk nedir bilmeyecek. Tabanındaki lastik ayaklar sayesinde en ağır hamur kütlesinde bile mikser sabit kalmayı başarır.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu Sevgililer Gününde Erkek Arkadaşınıza Hangi Ürünü Alabilirsiniz?
Erkek arkadaşınız için nasıl bir hediye alacağınızı bilmiyor musunuz? Klasik hediyelerden sıkıldınız ve bazı ilginç fikirlere mi ihtiyacınız var? Sizin için hazırladığımız Sevgililer Günü hediye rehberinde birbirinden kullanışlı, teknolojik ve erkeğin dünyasına hitap edecek ürünleri incelemeye hazır mısınız?
1. Hodbehod Portatif Katlanabilir Bilgisayar ve Çalışma Masası
- Ürün Boyutları: 60 cm x 40 cm x 27 cm
- Ürün Ağırlığı: 3 kilogram
Sevgiliniz işi gereği bilgisayarda çok fazla mı vakit geçiriyor? Ya da sosyal medya çılgınlığı ve oyun sevdası yüzünden onu bilgisayar başından alamıyor musunuz? Hodbehod'un bu portatif katlanabilir laptop sehpasıyla kanepede, yatakta, kısacası her yerde sevgiliniz kendisine ufak bir çalışma alanı yaratabilir.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
2. Karlino Erkek Cüzdan-Saat-Tesbih- Kemer- Çakmak- Bileklik Hediye Seti
- Malzeme: Deri
- Renk: Siyah
- Saat Markası: Spectrum
- Tesbih Malzemesi: Oniks doğal taş
- Bileklik Malzemesi: Oniks doğal taş
- Çakmak: Zippo
7 parçalık bir setten oluşan bu şık Sevgililer Günü armağanı ile erkek arkadaşınıza ihtiyacı olan her şeyi tek bir hediye paketiyle sunabilirsiniz. Deriden üretilen kemer ve cüzdanı, oniks doğal taş ile tasarlanan bileklik ve tesbihi, Spectrum marka klasik saati ve zippo tarzındaki çakmağıyla erkek arkadaşınızı göz dolduran bir hediyeyle mutlu edebilirsiniz.
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3. JBL T500 Kulak Üstü Kulaklık
- Ürün Boyutları: 22.4 cm x 5 cm x 20.5 cm
JBL Tune 500; müzik ve podcast dinlemeyi, kendini oyunun macera dolu dünyasına kaptırmayı seven erkek arkadaşınız için harika bir hediye seçimi olabilir. Kulağı rahatsız etmeyen yumuşak süngerleri ve yastıklı kafa bandı ile konforlu bir kullanım vadeden JBL Tune 500, yüksek ses kalitesiyle erkek arkadaşınızın keyif dolu anlar yaşamasına imkan sağlayacak.
Ürünü incelemek ve satın almak için linke tıklayabilirsiniz.
4. Xiaomi Mi Tv Stick 1080p Android Tv Media Player
- Dahili Hafıza: 8 Gb
- Ürün Boyutları: 2 cm x 3 cm x 9 cm
Sevgiliniz işini gören ama SMART teknolojisine sahip olmayan bir televizyon mu kullanıyor? Netflix'ten, YouTube'dan, Blutv'den video izlerken bilgisayarı televizyona bağlamak için uzun süreler mi harcıyor? Xiaomi'nin bu minicik ama çok işlevsel Android TV aparatını HDMI girişiyle televizyona bağlayarak her televizyonu SMART TV'ye çevirmek mümkün!
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
5. JBL Clip 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
- Bağlantı Türü: Bluetooth
- Ortalama Pil Ömrü: 10 saat
- Şarj Etme Süresi: 3 saat
- Ürün Boyutları: 11 cm x 5.5 cm x 17 cm
JBL Clip 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör ile sevgiliniz müziğini her an yanında taşıyabilir. Ufacık boyutuna karşın son derece güçlü ve kaliteli ses vermesiyle ünlü olan JBL'in bu muazzam ürünü, su geçirmeyen yapısıyla erkek arkadaşınızın aşık olacağı bir performans vadediyor. Erkek arkadaşınız hoparlörü, üzerinde yer alan taşıma kancasıyla ağaca, askıya ve aklınıza gelebilecek pek çok yere koyarak müziği dilediği yere taşımanın keyfini çıkarabilir.
Ürünü incelemek ve satın almak için linke tıklayabilirsiniz.
6. Scrikss SKD202 Roller Kalem ve Kol Düğmesi Seti
- Set İçeriği: Scrikss 38 Roller Kalem Saten Altın, Scrikss Quadro Kol Düğmesi Altın, Özel Kut
- Kalemin Malzemesi: Altın kaplama, saten lake kaplama
- Kol Düğmesinin Rengi: Siyah
- Kol Düğmesinin Malzemesi: Altın kaplama, siyah mop taşlı
Tarzına özen gösteren erkek arkadaşınıza Scrikss SKD202 Roller Kalem ve Kol Düğmesi Seti'yle çok şık bir hediye verebilirsiniz. Kalem ve kol düğmesinden oluşan bu şık set, en az kalem ve kol düğmesi kadar şık özel kutusunda gönderiliyor. Kalem altın kaplama görüntüsüyle, kol düğmeleri ise siyahın hakim olduğu rengiyle göz alıcı bir izlenim sunuyor.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
7. Leatherman Unisex Multitool Wave Plus Black
- Ürünün Ağırlığı: 241 gram
- Ürün Boyutları: 10.2 cm x 2.5 cm x 2.5 cm
El işine yatkın olan erkek arkadaşınıza alabileceğiniz en yararlı Sevgililer Günü hediyelerinden birisi ile karşınızdayız. Leatherman çok amaçlı pense 25 yıl üretici garantisi ile uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. 17 özellikli Leatherman'ın bu çok amaçlı ürününü bıçak, halat kesme aparatı, kablo kesici, pense gibi pek çok alet yerine kullanmak mümkün.
Ürünü incelemek ve satın almak için linke tıklayabilirsiniz.
8. LEGO Technic Land Rover Defender 42110 Yapım Seti
- Ürün Boyutları: 58.2 cm x 48 cm x 9.1 cm
- Yapboz Parça Sayısı: 2573
Arabaları ve yapbozları seven bir erkek arkadaşınız varsa LEGO'nun Land Rover Defender 42110 Yapım Seti bu Sevgililer Günü için en özel ve en güzel hediye olabilir! Gerçek Land Rover boyutlarıyla orantılı şekilde hazırlanan bu yapboz, hem yapım aşamasında hem de tamamlandıktan sonra sevgilinize keyif dolu anlar yaşatacak!
Ürünü incelemek ve satın almak için linke tıklayabilirsiniz.
9. SAMSUNG SM-R840NZKATUR Galaxy Watch 3 Akıllı Saat
- Beden: 45 mm
- İşletim Sistemi: Android 1.1
- Ekran Boyutu: 1.4 İnç
- Ekran Çözünürlüğü: 360x360
Hem şık bir saat hem de teknolojinin nimetlerinden faydalanan bir akıllı ürün olan SAMSUNG SM-R840NZKATUR Galaxy Watch 3 Akıllı Saat ile erkek arkadaşınıza tatlı bir 14 Şubat sürprizi yapabilirsiniz. SAMSUNG SM-R840NZKATUR Galaxy Watch 3 Akıllı Saat kalp atışını takip ediyor ve adımları kayıt altına alabiliyor. Nabız kontrolü yaparak stres düzeyi yükseldiğinde uyarı veriyor. Dahili GPS özelliğiyle günlük etkinlik hedefinin kolayca takip edilmesini sağlıyor. Uzun pil ömrü sayesinde gün boyunca erkek arkadaşınız gün boyu telefonuna gelen çağrıları cevaplayabilir, müzik dinleyebilir, mesajlarını okuyabilir.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
10. Canon Ivy Wireless Bluetooth Mobile Mini Fotoğraf Yazıcısı
- Batarya Ağırlığı: 0.21 gram
- Ürün Boyutları: 11.94 cm x 8.13 cm x 1.78 cm
Sevgilinizle anılarınızı ölümsüzleştirmek istiyorsanız Canon Ivy Wireless Bluetooth Mobile Mini Fotoğraf Yazıcısı'ndan daha iyi bir Sevgililer Günü hediyesi düşünülemez. Bu ufacık yazıcıyı akıllı telefonunuza bağlayarak istediğiniz her an fotoğraflarınızı kağıda dökebilirsiniz. Ayrıca cihazın özel uygulaması ile fotoğraflarınızı basmadan önce gönlünüzce düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz çerçeveyi ve efekti fotoğraflarınıza kolayca uygulayabilirsiniz.
Ürünü incelemek ve satın almak için linke tıklayabilirsiniz.
11. Logitech G29 Driving Force Oyuncu Direksiyonu
- Model: 941-000112
- Ürün Boyutları: 45 cm x 32.3 cm x 33.3 cm
Doğuştan birer sürücü olarak dünyaya gelen erkekleri en çok sevindirecek Sevgililer Günü hediyelerinden biri de Logitech G29 Driving Force Oyuncu Direksiyonu! Bilgisayarların yanı sıra Play Station 3 ve Play Station 4 ile de uyumlu olan direksiyonun kutusundan ayrıca fren pedalı da çıkıyor.
Ürünü incelemek ve satın almak için linke tıklayabilirsiniz.
12. Freecamp 201674 Turbo Visavis 240 Çadır
- Renk: Gri ve turuncu
- Boyutları: 150 cm x 240 cm x 150 cm
- Yükseklik: 210 cm
- Oda Sayısı: 3
- Ürünün Ağırlığı: 29 Kilogram
- Kapasite: 4 kişi
- Kumaş Tipi: Ripstop polyester kumaş ,alüminyum kaplama kumaş
Sevgilinizle doğayla iç içe olmayı seviyorsanız bu kamp çadırı tam size göre! 3 odalı ve 4 kişi kapasiteli Freecamp 201674 Turbo Visavis 240 Çadır yılın her ayında konforlu ve huzur dolu kamp maceralarında size eşlik edecek. Yırtılmaya karşı dayanıklı polyester kumaş ile kaplı olan bu çadırda güvenle konaklayabilirsiniz. Çadırın ön ve arka bölümde kapısı, yanlarda çift penceresi, tavanda ise havalandırma delikleri bulunuyor. Tabanı ve duvarları polyester kumaşla kaplı olan Freecamp 201674 Turbo Visavis 240 Çadır'da ayrıca yağmur ve güneşli hava koşullarından korunmak için geniş bir gölgelik de mevcut.
Ürünü incelemek ve satın almak için linke tıklayabilirsiniz.
13. Bose Soundbar 700
- Model: 795347-2100
- Ürün Ağırlığı: 4.8 kilogram
- Ürün Boyutları: 5.84 cm x 19.79 cm x 97.79 cm
Ses kalitesi konusunda çok hassas ve müziğe tam anlamıyla aşık bir erkek arkadaşınız varsa Bose Soundbar 700'den daha iyi bir 14 Şubat hediyesi olamaz! Sofistike tasarımı ve yüksek ses kalitesiyle güçlü bir performans vadeden Bose Soundbar 700, kolay taşınabilir yapısı ve işlevine göre küçük boyutuyla kolayca taşınabiliyor. Ayrıca şık görüntüsüyle dekorasyona da uyum sağlıyor.
Ürünü incelemek ve satın almak için linke tıklayabilirsiniz.
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