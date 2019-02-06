İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Sevgililer Günü'nde sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Hepsiburada birbirinden avantajlı kampanyalarıyla 14 Şubat Sevgililer Günü’nü şölene dönüştürürken "bu sene ne alacağım" diyenler için özel olarak oluşturduğu Sevgililer Günü sayfası üzerinden önerilerde bulunuyor.

Hepsiburada açıklamasına göre, 35’ten fazla kategoride 18 milyon ürün çeşidi sunan Hepsiburada, kozmetik, saç bakımı, kitap, müzik, hobi ve oyun, kırtasiye, elektronik, akıllı telefon, kişisel bakım, parfüm, ev tekstili, moda ve daha birçok kategoride her bütçeye hitap ederek bu sene de Sevgililer Günü alışverişinin adresi olmaya devam ediyor.

- Geçen senenin Sevgililer Günü şampiyonları

Açıklamada yer verilen Hepsiburada’nın açıkladığı trend verilere göre, geçen sene Sevgililer Günü alışverişleri için en çok Sağlık ve Güzellik kategorisi tercih edilirken, sinema bileti, akıllı bileklik ve parfüm en çok rağbet gören ürünler oldu.

Erkekler en çok telefon, kozmetik ve bilgisayar ürünlerini tercih ederken, kadınlar ise oyuncak, kitap ve petshop ürünlerini tercih etti. Sevgililer Günü alışverişlerini ağırlıklı olarak 25-35 yaş grubunun gerçekleştirdiği gözlendi. En çok alışveriş yapan iller İstanbul, İzmir, Ankara’nın ardından Bursa, Kocaeli ve Gaziantep oldu.