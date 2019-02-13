Mersin'den üç ayda bir Antalya'ya gelerek kontrollerini yaptıran Bekar'ın hastalığında son aşamaya gelindiği tespit edildi. Eşinin gözünün önünde erimesine razı olmayan Hanife Bekar, ciğerinden bir parça verebilmek için tetkik yaptırdı.

Mersin'deki çeşitli hastanelerde bir süre tedavi gören Bekar, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada, nakil kararı verilen Bekar, Sağlık Bakanlığının organ ve doku nakil listesine alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiftçilik yapan 34 yaşındaki Ali Bekar, 10 yıl önce, görücü usulüyle Hanife Bekar (42) ile evlendi. Hemen her gün sabahın ilk ışıklarıyla tarlasında iş başı yapan Bekar, 4 yıl önce halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Karaciğer hastası olduğunu öğrenen Bekar'a siroz teşhisi konuldu.

AYŞE YILDIZ - Antalya'da, siroz olan Ali Bekar, hastalığının son aşamasında eşinden yapılan karaciğer doku nakliyle hayata tutundu.

- "Hayat arkadaşım bana can oldu"

Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede siroz olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü söyledi.

"Sabah erkenden kalkar işe giderdim, bir süre sonra kalkamaz oldum. Sürekli yorgunluk. Hastaymışım ondanmış." diyen Bekar, bir süre hastanede tedavi gördüğünü dile getirdi.

Dört yıl organ beklediğini belirten Bekar, "Doktorlar, 'Yaşın çok genç. Hastalığın ilerledi, nakil olman gerekiyor.' deyince eşim gönüllü oldu. Tetkikleri yaptırdı, vücudu yağlı çıkınca bir sene beklemek zorunda kaldık. Eşim benim için kilo verdi. Sonra nakil olduk. 10 yıldır evliyiz. Hayat arkadaşım bana can oldu. Sevgililer Günü hediyem karımın ciğeri oldu. Çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

Ameliyatlı olmasına rağmen hastanede eşinin başından ayrılmayan Hanife Bekar da görücü usulüyle evlendiklerini ve birbirlerini çok sevdiklerini vurguladı.

Eşinin hastalığını öğrenince korktuğunu ifade eden Bekar, şöyle devam etti:

"Dört yıldır sık sık Mersin'den Antalya'ya geliyoruz. Her 3 ayda bir buradayız. Bazen fenalaşıyor, hastanede kalıyoruz. Doktorlar 'Nakil olması gerekiyor.' dedi. Hiç tereddüt etmeden 'Ciğerimi veririm.' dedim. Herkes sevdiklerini yaşatmalı. Benim kilom fazla geldi. Bir sene kilo vermeye çalıştım. 71 kiloydum, 66'ya düştüm. Vücut yağlanması bitmiş dediler, nakil olduk."

Herkesi organ bağışına davet eden Bekar, "Şu ana kadar hiç Sevgililer Günü kutlamadık. Ama eşime, ilk Sevgililer Günü hediye ciğerim oldu." dedi.

