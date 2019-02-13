HABER

"Sevgililer Günü hediyem karımın ciğeri oldu"

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2019 11:21 | Son Güncelleme

Antalya'da 4 yıldır siroz olan Ali Bekar, hastalığının son aşamasında 10 yıllık eşinin karaciğerinden alınan doku ile yaşama tutundu - Ali Bekar: - "Sevgililer Günü hediyem karımın ciğeri oldu" - Hanife Bekar: - "Doktorlar nakil olması gerekiyor dedi. Ben, hiç tereddüt etmeden 'Ciğerimi veririm' dedim. Herkes sevdiklerini yaşatmalı"

AYŞE YILDIZ - Antalya'da, siroz olan Ali Bekar, hastalığının son aşamasında eşinden yapılan karaciğer doku nakliyle hayata tutundu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiftçilik yapan 34 yaşındaki Ali Bekar, 10 yıl önce, görücü usulüyle Hanife Bekar (42) ile evlendi. Hemen her gün sabahın ilk ışıklarıyla tarlasında iş başı yapan Bekar, 4 yıl önce halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Karaciğer hastası olduğunu öğrenen Bekar'a siroz teşhisi konuldu.

Mersin'deki çeşitli hastanelerde bir süre tedavi gören Bekar, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada, nakil kararı verilen Bekar, Sağlık Bakanlığının organ ve doku nakil listesine alındı.

Mersin'den üç ayda bir Antalya'ya gelerek kontrollerini yaptıran Bekar'ın hastalığında son aşamaya gelindiği tespit edildi. Eşinin gözünün önünde erimesine razı olmayan Hanife Bekar, ciğerinden bir parça verebilmek için tetkik yaptırdı.

Kilosu nedeniyle ameliyatın yapılamayacağı söylenince Hanife Bekar, diyet yaparak 71'den 66 kiloya düştü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekibin, eşinden karaciğer doku naklettiği Ali Bekar, hayata tutundu.

- "Hayat arkadaşım bana can oldu"

Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede siroz olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü söyledi.

"Sabah erkenden kalkar işe giderdim, bir süre sonra kalkamaz oldum. Sürekli yorgunluk. Hastaymışım ondanmış." diyen Bekar, bir süre hastanede tedavi gördüğünü dile getirdi.

Dört yıl organ beklediğini belirten Bekar, "Doktorlar, 'Yaşın çok genç. Hastalığın ilerledi, nakil olman gerekiyor.' deyince eşim gönüllü oldu. Tetkikleri yaptırdı, vücudu yağlı çıkınca bir sene beklemek zorunda kaldık. Eşim benim için kilo verdi. Sonra nakil olduk. 10 yıldır evliyiz. Hayat arkadaşım bana can oldu. Sevgililer Günü hediyem karımın ciğeri oldu. Çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

Ameliyatlı olmasına rağmen hastanede eşinin başından ayrılmayan Hanife Bekar da görücü usulüyle evlendiklerini ve birbirlerini çok sevdiklerini vurguladı.

Eşinin hastalığını öğrenince korktuğunu ifade eden Bekar, şöyle devam etti:

"Dört yıldır sık sık Mersin'den Antalya'ya geliyoruz. Her 3 ayda bir buradayız. Bazen fenalaşıyor, hastanede kalıyoruz. Doktorlar 'Nakil olması gerekiyor.' dedi. Hiç tereddüt etmeden 'Ciğerimi veririm.' dedim. Herkes sevdiklerini yaşatmalı. Benim kilom fazla geldi. Bir sene kilo vermeye çalıştım. 71 kiloydum, 66'ya düştüm. Vücut yağlanması bitmiş dediler, nakil olduk."

Herkesi organ bağışına davet eden Bekar, "Şu ana kadar hiç Sevgililer Günü kutlamadık. Ama eşime, ilk Sevgililer Günü hediye ciğerim oldu." dedi.

Tıp bile çaresiz kaldı! Ürküten portrelerTıp bile çaresiz kaldı! Ürküten portreler
Uzmanından alerji testi uyarısıUzmanından alerji testi uyarısı
Hem dost hem şifa kaynağıHem dost hem şifa kaynağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Ali Hanife Bekar karaciğer

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.