Sevgililer Günü için tercih edebileceğiniz, aşk temalı romantik hediye seçenekleri

Sevgilinize "Seni seviyorum!" demenin birçok yolu var. Bunlardan en etkilisi şüphesiz Sevgililer Günü'nde onu mutlu edecek, romantik ve aşkınızın büyüklüğünü anlatan bir hediye almak. Seçenekler arasında kayboluyor ve ne alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz. En iyi hediyeyi bulmak için sizi düşünmekten kurtaracak önerilerle karşınızdayız! Birbirinden romantik ürünleri listelediğimiz yazımızı inceleyebilir, sevdiğinizi mutlu edecek hediyeyi güvenle satın alabilirsiniz. Haydi o zaman, başlayalım!

1. Şık tasarımı ile Human Touch Kupa

Sevimli tasarımıyla dikkat çeken bir hediye istiyorsanız Human Touch Kupa sizin için güzel bir tercih olabilir. Sevgililer Günü'nün klasik hediyeleri arasında yer alan kupa, eğlenceli desenleri ile sevgilinizi mutlu etmenize yardımcı oluyor. Seramikten üretilen ürün, hoş görünümü ile kendine hayran bırakıyor. 2'li set halinde gelen kupa, yüksek kalitesi ile yıllar boyunca ilk günkü görünümünü koruyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilen sevgili kupası, mikrodalga fırında da kullanılabiliyor!

Klasik ve eğlenceli tasarıma sahip Human Touch Kupa'yı merak ediyorsanız hakkında bilgi edinmek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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2. Göz alıcı tasarımıyla Ledmomo!h

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Sevgililer Günü'nün olmazsa olmazı güllere farklı bir yorum katan Ledmomo, tasarımı ile tüm gözleri üzerine topluyor. Ahşap zemin üzerine yerleştirilen güllerin cam fanus ile kapatılmasıyla elde edilen ürün, sağlam yapısı ile aşkınıza yıllar boyunca eşlik ediyor. Unutulmaz bir Sevgililer Günü hediyesi arayanların bayılacağı Ledmomo, 3 AAA pil ile çalışıyor. LED detayı ürünün cazibesini artırırken bulunduğu ortama romantik bir hava katıyor. Suni çiçek kullanılan ürün, ‎11x11x22 cm boyutuna ve 342 gram ağırlığa sahip.

Ledmomo'nun etkileyici ürününü detaylı incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

3. Anlamlı bir hediye isteyenlere PTN Eternal Rose Kolye!

Sevgisini havalı hediyelerle göstermeyi sevenlerin hayran olacağı PTN Eternal Rose Kolye, eşsiz tasarımı ile görenlerin beğenisini topluyor. Kalp şeklindeki kolyenin iç cam kısmında 100 dilde "Seni seviyorum." yazısı bulunuyor. Cam kısmına ışık tutulduğunda içerisindeki yazılar duvara yansıtılabiliyor. Bu şık kolyenin kutusunun üzerinde ise cam fanus içerisinde 2 adet gül bulunuyor. Rose rengi ile dikkat çeken ürün, en iyi Sevgililer Günü hediyeleri arasında yer alıyor. Uzun süreli kullanım için kolyeyi banyo esnasında çıkarmak gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Hoş tasarımlı PTN Eternal Rose Kolye'yi satın almak için sizi böyle alalım.

4. Farklı bir hediye arayanlar için ‎Frolada Da Vinci Alfabe Kod Kilidi!

Sevgilisine farklı hediye vermek isteyenlerin dikkatine! Bu ürün aradığınız hediye olabilir. Alaşım malzemeden üretilen ‎Frolada Da Vinci Alfabe Kod Kilidi, antik pirinç rengi ile fark yaratıyor. Şifreli tasarımı ile sevgilinizin özel eşyalarını gizleyebileceği ürün, sıra dışı yapısı ile dikkat çekiyor. İlginç bir hediye arayanları kendine çeken ‎Frolada, üzerinde bulunan harfler ile ayarlanan şifre kombinasyonuyla güvenli bir saklama alanı oluşturuyor. Ürün; 13,5x5,5x5,5 cm boyutuyla kolayca taşınabiliyor.

‎Retro tutkunlarına hitap eden Frolada Da Vinci Alfabe Kod Kilidi hakkında bilgi almak ve sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Sevginizi her gün hatırlatan Zwinner Not Kapsülleri

Cam şişesi ve hap şeklindeki görünümü ile Zwinner Not Kapsülleri, sevgilinize unutması imkânsız bir hediye vermenize yardımcı oluyor. Ürün, romantik ve ilginç tasarımı ile aşkınızı dile getirmenin en yaratıcı yolunu size sunuyor. Cam şişe içerisinde 100 adet kapsül bulunan hediye, sevginizi farklı notlarla ifade etmenizi sağlıyor. Aşkını bir gün değil her gün hatırlatmak isteyenlerin bayılacağı ürün, 12x7x7 cm boyutuna ve 168 gram ağırlığa sahip.

Romantik tasarımı ile sevgilinizin aklını başından alacak Zwinner Not Kapsülleri'ni detaylı incelemek ve sepete atmak için buraya tıklayın.

6. Uyumlu çiftler için NICERIO Saat

Sevgililer gününde ne hediye alacağına karar veremeyenler buraya! Sıradaki ürün sizi bu dertten kurtarabilir. 2'li set halinde gelen NICERIO Kuvars Saat'in dayanıklı cam yüzeyi, çizilmelere karşı direnç gösteriyor. Paslanmaz çelikten üretilen kayış, uzun yıllar boyunca ilk günkü görünümünü koruyor. Saatin iç yüzeyinde bulunan kalp desenleri ise Sevgililer Günü temasına uyum sağlıyor. Analog ekranlı saat, her türlü kıyafet ile rahatlıkla kullanılabiliyor. Hafif yağmurlu havalarda su geçirmeyen bu ürün, sevginizi göstermenin en anlamlı yolu olabilir.

Sevgilisi ile uyumlu giyinmeyi sevenleri mutlu edecek NICERIO Saat'i satın almak için sizi böyle alalım.

7. Sevdiğine unutulmaz bir hediye sunmak isteyenler için F Fityle Müzik Kutusu!

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F Fityle Müzik Kutusu, aşkı anlatmanın en romantik yollarından biri. Kaliteli ABS reçineden üretilen ürün, uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. İçerisindeki balerin, kapağı açıldığı zaman dans etmeye başlıyor. Pile ihtiyaç duymayan müzik kutusu, saat mekanizmasını çevirerek çalıştırılıyor. İç kısımda bulunan kalp ve ok detayı aşkınızı simgelerken kutu içindeki 5 ayrı bölme toka ve yüzük gibi aksesuarları saklamak için alan oluşturuyor. Cam kapağı ile kapalıyken içini görmenizi sağlayan ürün, şık tasarımıyla bulunduğu ortama hoş bir hava katıyor.

F Fityle Müzik Kutusu'nu detaylı incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

8. Klasik bir hediye arayanlar için Avon Full Speed Parfüm

Sevgililer günü hediye arayışınıza son verecek bir ürünle karşınızdayız. Enerjisi yüksek olan sevgilinizin hızına yetişen Avon Full Speed, aromatik meyve kokuları ile hoş bir deneyim sunuyor. Kalıcı kokusu ile giysilere sinen parfüm, onların her zaman temiz kokmasına yardımcı oluyor. Ardıç kokusu, turunçgiller ve serinletici yeşil bitkilerin karışımı ile elde edilen ürün, kokusuyla baş döndürüyor. Şık cam tasarımıyla da dikkat çeken Full Speed Parfüm, Sevgililer Günü için klasik bir hediye arayanların rahatlıkla tercih edebileceği bir ürün.

3'lü set halinde gelen Avon Full Speed Parfüm'ü satın almak için sizi böyle alalım.

9. Yumuşak dokusu ile Kayrajim Yastık

Kayrajim Yastık sevgilinizin kalbini çalmaya geliyor! Pelüş ve welsoft kumaştan üretilen ürün, yumuşak dokusu ile vücutta hoş bir his bırakıyor. İç dolgusu boncuk elyaf ve sünger olan yastık, kalp tasarımı ile Sevgililer Günü ruhunu yansıtıyor. "Seni Seviyorum" yazı detayı, bu özel gün için ideal bir hediye seçeneği olmasını sağlıyor. Sağlam dikişleri sayesinde sökülmeyen ürün, uzun yılar boyunca kullanım sunuyor. Üretiminde AZO boyası kullanılmayan yastık, kanserojen madde içermiyor. 30 derecenin üzerinde yıkanması önerilmeyen ürün, ütü gerektirmiyor.

Kayrajim Yastık hakkında bilgi edinmek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

10. Aşkınızın anlatan Delfino Hediyelik Sevgili Cüzdanı

Sevgilinize eşsiz bir hediye vermeye ne dersiniz? Sadece size özel ve romantik bir hediye olsun istiyorsanız Delfino Hediyelik Sevgili Cüzdanı'nı mutlaka değerlendirmelisiniz. Her şeyi anlatmaya yeten sevgili cüzdanı, sevgilinize olan bağlılığınızı gösteriyor. "Seni seviyorum" yazılı özel kutusu, ofis ya da evlerde dekoratif olarak da kullanılabiliyor. Bu sayede sevdiğiniz insana her zaman sizi anımsatıyor! Sevgililer Günü için en güzel hediye seçeneklerinden biri olan sevgili cüzdanı, kırmızı gül ile birlikte geliyor.

Delfino Hediyelik Sevgili Cüzdanı'nı incelemek ve satın almak isterseniz sizi böyle alalım.

