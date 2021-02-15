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  4. Sevgililer Günü'nde eşinin Instagram'da beğendiği kadınların fotoğrafını hediye etti

Sevgililer Günü'nde eşinin Instagram'da beğendiği kadınların fotoğrafını hediye etti

15.02.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Sevgililer Günü'nde eşinin Instagram'da beğendiği kadınların fotoğrafını hediye etti

Eşine Sevgililer Günü hediyesi olarak Instagram’da beğendiği kadınların fotoğraflarından çıktı alarak hazırladığı kutuyu hediye eden kadının videosu çok sayıda paylaşım aldı.

TikTok’ta Gloria isimli kullanıcı “Siz erkeğinize Sevgililer Günü hediyesi olarak ne aldınız?” notuyla kendi hediyesinin videosunu paylaştı.

@gr93la

What did you gets get your man for Valentine’s Day ????? #fyp #valentinesday #messytiktok #couplegoals #crazy #fypシ

♬ Bust Your Windows - Glee Cast

Eşinin Instagram’da beğendiği kadın fotoğraflarının çıktısından bir seçki alarak sunum hazırlayan kadının paylaştığı video 16 milyona yakın izlendi ve çok sayıda paylaşım aldı.

Gloria isimli kullanıcı eşinin hediyeye verdiği tepkiyi de hesabından paylaştı. “Bu ne” diyerek şaşıran eşi açıklamayı duyunca hediyeyi beğendiğini söyledi.

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