Sevgililer Günü'nde eşinin Instagram'da beğendiği kadınların fotoğrafını hediye etti

TikTok’ta Gloria isimli kullanıcı “Siz erkeğinize Sevgililer Günü hediyesi olarak ne aldınız?” notuyla kendi hediyesinin videosunu paylaştı.

Eşinin Instagram’da beğendiği kadın fotoğraflarının çıktısından bir seçki alarak sunum hazırlayan kadının paylaştığı video 16 milyona yakın izlendi ve çok sayıda paylaşım aldı.

Gloria isimli kullanıcı eşinin hediyeye verdiği tepkiyi de hesabından paylaştı. “Bu ne” diyerek şaşıran eşi açıklamayı duyunca hediyeyi beğendiğini söyledi.

