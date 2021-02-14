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Sevgililer Günü'nde romantik anlar! Önünde eğildiğini görünce...

14.02.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Sevgililer Günü'nde romantik anlar! Önünde eğildiğini görünce...

Türkiye'nin öne çıkan kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış'ta benzersiz bir 14 Şubat yaşandı. Sevgilisine sürpriz yapan bir kişi, karlar üzerinde meşaleler yakarak evlilik teklifinde bulundu.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde tatil yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir genç, arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşına sürpriz hazırladı.

Arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları üzerinde “Benimle evlenir misin bir tanem” yazılı pankartı açan genç, kız arkadaşına Sevgililer Günü’nde karlar üzerinde diz çökerek evlenme teklifi yaptı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Meşalelerin yakıldığı evlilik teklifinde kız arkadaşından ‘evet’ cevabını alan genç, kız arkadaşına sarıldı. Evlilik teklifinin ardından gençler kayak merkezinden ayrıldı.

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İHA

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