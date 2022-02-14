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Sevgililer Günü nedir? Neden kutlanır? Nasıl ortaya çıktı? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne yapılır?

14.02.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Şubat Sevgililer Günü'nün birçok çift için önemi büyük. Sevgilisini mutlu ve özel hissettirmek isteyen pek çok vatandaş bu özel gün için plan yaptı. Öte yandan 14 Şubat Sevgililer Günü tamamen ticari bir gün olarak da görülüyor. Peki Sevgililer Günü nedir? Neden kutlanır? Nasıl ortaya çıktı? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne yapılır? Detaylar haberimizde...

Sevgililer Günü nedir? Neden kutlanır? Nasıl ortaya çıktı? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne yapılır?

14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı. Çok sayıda çift, bu özel günü birlikte geçirecek. Sevgilisini mutlu ve özel hissettirmek isteyen vatandaşlar bugün için birkaç gün öncesinden plan yaptı. Bu durumun aksine 14 Şubat Sevgililer Günü'nü romantik bulmayan ve tamamen ticari zekanın ürün olduğunu düşünen çift sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Bu kapsamda Sevgililer Günü nedir? Neden kutlanır? Nasıl ortaya çıktı? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne yapılır? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün ortaya çıkışına, anlamına ve bu günün çiftler için nasıl özel bir gün haline geldiğine haberimizde yer verdik.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer Günü'nün ortaya çıkışı bugünkü anlamından çok farklı bir hikayeye dayanıyor.

14 Şubat; Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bazı toplumlarda “Aziz Valentine Günü” (St. Valentine's Day) olarak bilinmektedir ve Valentine'ın Batı medeniyetlerindeki anlamı hoşlanılan kişi veya sevgilidir.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamı adına ilan ettiği 14 Şubat şekil değiştirerek sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak günümüzde sürmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü, bahsettiğimiz üzere kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NE YAPILIR?

Sevgililer güne yatakta kahvaltı ile başlanabilir, özel sürpriz, hediyeler ve mesajlar ile sevilen kişi özel hissettirilebilir. İşte Sevgililer Günü'nü özel kılacak romantik öneriler:

  • Kalp şeklinde bir pasta yapın

  • Aşkınızı anlatan bir şarkı yapın

  • Evde özel bir kutlama yaparak birlikte vakit geçirin

  • Bütün anılar üzerinde uzun uzun konuşmak veya o güne kadar ilişkinize dair hediyeler, mektuplar vs. ile geçmişe yolculuk yapmak için en uygun mekanlardan birisi ev! Tanıştığınız günden itibaren yaşadıklarınızı, biriktirdiğiniz güzel anıları ona hatırlatacak şeyler yapın.

  • Şiir takvimini yapmak için öncelikle büyük bir kartona ihtiyacınız olacak daha sonra bu kartonun üzerine ayları ve günleri özenle sıralayın. Her günün üzerine minik, renkli not kağıtları ile sevgilinizin hoşuna gidecek aşk sözleri, şiirler yapıştırın. Her yeni güne sevgiliniz sizin aşk sözleriniz ve aklında siz varken başlayacaktır.

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.

Hayatıma ışık saçtığın, her anımda yanımda hissettirdiğin için çok şanslıyım sevgilim. Güzel günler bizi bekler, ben ise seni...14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

Yaşamak istiyorsan bir umudun olmalı, kalbin varsa bir sevgin olmalı, sevdiğin varsa yalnız senin olmalı, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmalı. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle... Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle... Sevgililer Günümüz kutlu olsun kadınım...

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

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