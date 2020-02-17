HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2020 11:45 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde bir park yılanların toplu çiftleşme davranışı yüzünden kapatıldı.

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

Orlando kentinin güneybatısındaki Lakeland kentindeki parkta onlarca yılanın toplu şekilde çiftleşmesi üzerine Lakeland Şehri Parklar ve Düzenleme Müdürlüğü de Facebook hesabından bir açıklama yaptı.

Trump göçmenleri vurmayı, sınıra timsah ve yılanla dolu bir hendek kazılmasını önermiş
14 Şubat Sevgililer Günü'nden bir gün önce yapılan açıklamada, olay nedeniyle parkın bir bölümünün emniyet şeridiyle kapatıldığı belirtilerek "Anlaşılan çiftleşmek için bir araya gelmişler" dendi.

Halkın ve yılanların güvenliği için söz konusu alanın kamuya kapatıldığını söyleyen yetkililer "Bu yılanlar zehirsiz ve rahatsız edilmekleri sürece saldırgan değiller. Çiftleşme sona erdiğinde kendi yollarına gidecekler" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu yılanların Florida'nın yerli türü olan su yılanları olduğu da açıklandı.

Lakeland Şehri Parklar ve Düzenleme Müdürlüğü "Genellikle su kenarındaki ağaç dallarında dinlenirken ya da göl kıyılarında güneşlenirken görülürler. Ekosistemin önemli bir parçasını oluştururlar ve rahatsız edilmemeliler" notunu düştü.

Bu toplu çiftleşme davranışının her yıl görüldüğü de belirtildi.

Bölge sakini Tim Newberry, 10News adlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada 25 adet yılanı bölgede gördükten sonra kentteki yetkilileri bilgilendirdiğini söyledi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
8’inde yaşlılıktan öldü8’inde yaşlılıktan öldü
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sevgililer günü toplu çiftleşme şehir parkı

En Çok Okunan Haberler

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştırdı! Kimliği belli oldu

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştırdı! Kimliği belli oldu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs kaosu: Bıçak tehdidiyle tuvalet kağıdı çaldılar!

Koronavirüs kaosu: Bıçak tehdidiyle tuvalet kağıdı çaldılar!

8’inde yaşlılıktan öldü

8’inde yaşlılıktan öldü

Seks robotları 'psikolojik hasara yol açabilir'

Seks robotları 'psikolojik hasara yol açabilir'

Trump geleneksel yarışlarda limuzinle şov yaptı!

Trump geleneksel yarışlarda limuzinle şov yaptı!

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

Dennis fırtınası Britanya'yı sarstı!

Dennis fırtınası Britanya'yı sarstı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.