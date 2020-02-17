'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

Orlando kentinin güneybatısındaki Lakeland kentindeki parkta onlarca yılanın toplu şekilde çiftleşmesi üzerine Lakeland Şehri Parklar ve Düzenleme Müdürlüğü de Facebook hesabından bir açıklama yaptı.

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14 Şubat Sevgililer Günü'nden bir gün önce yapılan açıklamada, olay nedeniyle parkın bir bölümünün emniyet şeridiyle kapatıldığı belirtilerek "Anlaşılan çiftleşmek için bir araya gelmişler" dendi.

Halkın ve yılanların güvenliği için söz konusu alanın kamuya kapatıldığını söyleyen yetkililer "Bu yılanlar zehirsiz ve rahatsız edilmekleri sürece saldırgan değiller. Çiftleşme sona erdiğinde kendi yollarına gidecekler" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu yılanların Florida'nın yerli türü olan su yılanları olduğu da açıklandı.

Lakeland Şehri Parklar ve Düzenleme Müdürlüğü "Genellikle su kenarındaki ağaç dallarında dinlenirken ya da göl kıyılarında güneşlenirken görülürler. Ekosistemin önemli bir parçasını oluştururlar ve rahatsız edilmemeliler" notunu düştü.

Bu toplu çiftleşme davranışının her yıl görüldüğü de belirtildi.

Bölge sakini Tim Newberry, 10News adlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada 25 adet yılanı bölgede gördükten sonra kentteki yetkilileri bilgilendirdiğini söyledi.



