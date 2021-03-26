Sevgililer Günü (Valentines Day): Neden 14 Şubat günü kutlanıyor?

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken çoğu çift, hayatı paylaştığı kişiye hediye alma telaşına düşüyor.

14 Şubat genel olarak romantik aşkın kutlandığı bir gün olarak akıllara kazınsa da kimi insanlar aile bireylerine ya da evcil hayvanlarına sevgilerini göstermek ya da hayatlarında sevgiyle yaptıkları şeyleri kutlamak için de aracı seçiyor 14 Şubat'ı.

Diğer yandan tüm dünyada aşk ve romatizmin kutlandığı özel günlerden biri olan 14 Şubat kimilerine göre ticari kazancının derdinde olan piyasa ekonomisi aktörlerinin işine yarayan bir araç.

Ancak 14 Şubat'ın kökeni kapitalist ekonomi düzeninin ortaya çıkmasından çok daha öncelere gidiyor.

Peki takvimlerdeki bu en tutkulu günün kökeni hakkında ne biliyoruz?

Kökeni bahar festivaline kadar gidiyor

Sevgililer Günü çok eski bir gelenek.

Köklerini Roma döneminde Lupercalia adı verilen ve üç gün süren bir festivalden aldığı düşünülüyor.

Doğurganlık tanrısının şerefine gerçekleşen festival Şubat ayının ortasına denk geliyor ve baharın resmi başlangıcını müjdeliyordu.

Kutlamaların kapsamında erkekler bir kutunun içine atılmış kağıtlardan kadınların ismini çekiyordu. Festival boyunca bu eşleşmede bir araya gelen çiftler sevgili oluyor, hatta belki de evleniyordu.