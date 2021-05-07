Sevgililer Günü: Video flörtleşme uygulamalarının pandemideki yükselişi

İngiltere, ilk olarak Mart 2020'de Covid-19 sebebiyle kısıtlamalar altına girdiğinde, Kristina sevgili arayışının bir darbe aldığını biliyordu. Pek çok kişi gibi o da sanal flörte yönlendi. Peki yükselen bir trend olarak online uygulamalarda video ile flört etmek, flört etme şeklimizi değiştirdi mi? Londra'da yaşayan 43 yaşındaki Güney Afrikalı çocuk bakıcısı Kristina, koronavirüs kısıtlamalarının bir süre birileriyle çıkamayacağı anlamına geldiğini söylüyor. Hala arkadaşlarıyla bara gidip içki içme fikrini sevdiğini söyleyen Kristina, "Ama önceki gibi tanımadığım birileriyle tanışma sürecini aramıyorum" diyor. Kristina, video görüşmelerin işleri daha az tuhaf hale getirdiğini belirterek, "Böylelikle vaktimden ve nakdimden tasarruf edebiliyorum. Ayrıca daha az akşamdankalma oluyorum" diye konuşuyor. 'Yavaş aşk' İnternet, çiftlerin tanışması için son 20 yılda daha yaygın bir araç haline gelirken, flörtleşme salgın sırasında seyahat ve buluşmaların kısıtlanmasıyla değişikliklere uğradı. Telefonlardaki flört uygulamaları dünya çapında yaygınlaşırken, online çöpçatanlık uygulaması Hinge'in yayımladığı rapora göre bu uygulamaların indirilmesi yüzde 82 oranında arttı.

İnsanlar flört uygulamaları için epey de para harcıyor. Danışmanlık hizmeti veren We Are Social, Tinder'ın geçen yılı, kullanıcı harcamaları açısından, TikTok ve Netflix'in önünde kapattığını bildirdi. Ancak flört uygulamaları şirketleri, yapılan anketlerin farklı değişiklikleri de tespit ettiğini söylüyor. Sosyal mesafeli bile olsa yüz yüze görüşmenin hala mümkün olduğu yerlerde, ilk buluşmayı yüzyüze yapmayı erteleyerek, bunun yerine daha uzun süre flörtleşmeyi tercih eden insanlarda da artış tespit edildi. Uzmanlar, bu eğilimin video görüşmelerinin artan kullanımından kaynaklandığını söylüyor. Üstelik buna online uygulamalarda video ile flört etmek anlamına gelen "Zoomancing" ismi verilmiş. Bir flört koçu ve TedX konuşmacısı olan Hayley Quinn BBC'ye yaptığı değerlendirmede, "Gerçek hayatta insanlarla tanışmanın eski, normal yolları elimizden alınmış olsa da, insanların biriyle tanışma ve bağlantı kurma arzusunda azalma olmadı" diyor. Quinn, pandemi sebebiyle yüzyüze görüşme yapmadan önce insanların, birbirleri tanımak için video uygulamaları tercih ettiğini söylüyor.

Flört uzmanı, insanların sosyal yaşamlarının dondurulmasının, onlara ilişkileri kurma biçimleri hakkında daha fazla düşünme fırsatı tanıdığına inanıyor. Match.com'un biyolojik antropolog ve baş bilimsel danışmanı Helen Fisher, bunun "yavaş aşk" adını verdiği bir eğilimi güçlendirdiğine inanıyor. Yıllarca ABD'de bekar insanları araştırdığını ifade eden Fisher, pandemidne önce yalnızca bekarların yüzde 6'sının video sohbeti kullandığını ancak şimdilerde her 5 bekardan 1'inin bunu kullandığını dile getiriyor. Fisher şimdiki durumu, "İnsanlar vakitlerin çoğunu evlerinde geçiriyor. Daha dürüst, daha şeffaf ve daha çok kendini ifade eden, daha anlamlı sohebtler ediyorlar" diye açıklıyor. Örneğin Kristina, pandemi kısıtlamalarının kendisini müstakbel sevgilileriyle geçmişte gerçek dünyada sahip olduğundan daha açık bir sohbete ittiğini aktarıyor: "Şimdi bu, birbirimizi daha platonik olarak tanımamız anlamına geliyor." Kültürel değişim Beklenildiği gibi, birkaç flört uygulaması kullanıcılarına pandemi süresince video konuşma özelliği gibi daha geniş imkanlar sundu.

LGBTİ+'ların kullandığı uygulama Grindr, belirli süreler için premium özellik olan video sohbeti ücretsiz olarak sundu ve Onur Haftası gibi etkinlikler de düzenledi. Grindr'ın pazarlama müdürü Alex Black BBC'ye verdiği demeçte, pandemi sırasında flört uygulamalarının kullanımında kesinlikle kültürel bir değişim fark ettiklerinden bahsediyor: "Yüzde 48 civarında kullanıcımız, fotoğraflar ve videolar aracılığıyla birileriyle ilişki kurduğunu söyledi. Bu da bize insanların yüz yüze buluşmanın olmadığı bir zamanda insanların ilişkiler için farklı yollar bulduğunu gösteriyor." Filter Off da bunlardan birisi. Şirketin kurucu ortağı Zack Schleien, geçen yıl görüntülü sohbet tabanlı uygulamasını oluşturmak için kendi flört deneyimlerinden yararlandı. Schleien pandemiden önce bile, sevgili adaylarıyla yapacağı yüzyüze görüşmelerden önce video görüşmeler yapmak istediğini söylüyor. Randevulara gittiğini ancak bazen hızlı bir şekilde ya hiç kimyaların tutmadığını ya da birinin diğerinden etkilenmediğini fark etiğini ifade eden Schleien şöyle devam ediyor: