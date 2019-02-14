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SEVGİLİLER GÜNÜNDE D-100'E ÇİÇEKÇİ AKINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 18:48 | Son Güncelleme

- Yolda neredeyse 10 metrede bir çiçek satılıyor...

- Yolda neredeyse 10 metrede bir çiçek satılıyor...

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
İstanbul'da, özellikle trafiğini yoğun olarak yaşandığı saatlerde ana yolları işgal eden seyyar satıcılar tehlikeye davetiye çıkarıyor. Bugün sevgililer günü olması nedeniyle çiçek satışı yapan kişilerin yoğunluğu dikkat çekti. Olası kaza tehlikesine aldırış etmeden araçlarıyla geçenlere satış yapmaya çalışan satıcılar, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı.
D-100 Karayolu Şişli Çağlayan mevkiinde, her iki yönde de trafik akışının yavaşladığı saatlerde ortaya çıkan seyyar satıcılar, ilerleyen araçların arasından geçerek satış yapıyorlar. Çağlayan'da hemen her akşam rastlanılan seyyar satıcılar, günün anlam ve önemine uygun ürünler de satıyor. Genellikle yiyecek, su, telefon şarj cihazı satan seyyar satıcılar, bugünün sevgililer günü olması nedeniyle sürücülere çiçek satmaya çalıştı. Bugün yoldaki çok sayıda çiçekçi dikkat çekti. Neredeyse 10 metrede bir seyyar satıcı satış yaptı.
Çağlayan mevkii Zincirlikuyu istikametinde bir satıcı, araçların arasında tehlikeli bir şekilde dolaşması yetmiyormuş gibi kendilerini görüntüleyen kameraya da poz vermeyi ihmal etmedi. Bazı seyyar satıcıların trafikte ilerleyen araçları durdurmaya çalışması hem sürücülerin hem de kendi canlarını tehlikeye attı.

Görüntü Dökümü:
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-D-100 karayolundaki trafikten görüntü
-Seyyar satıcıların araçların arasında gezinmesi
-Seyyar satıcıların araçları durdurmaya çalışması
-Seyyar satıcının kameraya poz vermesi
-Satıcıların araç sürücülerine satış yapması
-Çok sayıda seyyar satıcıdan detay görüntüler
-Genel ve yakın detaylar

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