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Sevgililer Günü'nde eşine böbreğini verecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da sınıf öğretmeni Suriyeli Fadile Abid'in (30) böbreği, 3 çocuğunun babası Abdülbasit Abid'e (33) 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gerçekleştirilecek operasyonla nakledilecek.

Sevgililer Günü'nde eşine böbreğini verecek

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ŞANLIURFA'da sınıf öğretmeni Suriyeli Fadile Abid'in (30) böbreği, 3 çocuğunun babası Abdülbasit Abid'e (33) 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gerçekleştirilecek operasyonla nakledilecek.
3 çocuklu Fadile ve Abdülbasit Abid çifti, Suriye'deki savaştan kaçarak 6 yıl önce Şanlıurfa'ya yerleşti. Böbrek yetmezliği bulunan Abdülbasit Abid'e 10 yıl önce annesi Halime İsa'dan nakledilen böbrek, 4 yıl sonra işlevini yitirdi. Eşinin acı çekmesine dayanamayan Fadile Abid, böbreğini vermek için onu ikna etti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen çiftin nakil için uygun olduğu belirlenince, hazırlıklara başlandı. Fadile Abid'den alınacak böbrek, yarın eşine nakledilecek.
Çocuklarının babasının her gün acı çekmesine gönlünün razı olmadığını söyleyen Fadile Abid, "Onu ikna ettim ve Antalya'ya getirdim. Yarın nakil gerçekleşecek. Ona Sevgililer Günü hediyesi olacak" diye konuştu.
İKİSİ DE SINIF ÖĞRETMENİ
Halep'te eşi gibi sınıf öğretmenliği yaptığını, ancak Şanlıurfa'da mesleğini yürütemediğini anlatan Abdülbasit Abid, "Bulduğum işi yapıyorum. Telefon tamir işini bildiğim için aileme katkım oluyor. Eşim şanslı, Eyyübiye Mahallesi'ndeki Suriyeli çocuklar için açılan okulda sınıf öğretmenliği yapıyor. Suriye'de çok zor şartlar altındaydık. Şanlıurfa'da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı da aldık. İnşallah sağlığıma kavuşunca yeniden Şanlıurfa'ya döneceğiz" dedi.
'BEN DAHA NE İSTERİM'
Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen eşiyle birbirlerine destek olup çocuklarını huzurlu bir ortamda büyütmek için Türkiye'ye geldiklerini ifade eden Abdülbasit Abid, "Her türlü zorluğa göğüs geren, mücadele eden eşim, 'Bir böbreğimi sana vereceğim' dediğinde sevinç ve üzüntüyü birlikte yaşadım. Bana bir şey olursa diyerek, çocuklarımı ona emanet etmiştim. Fakat beni ikna etti. Böyle anlamlı bir günde bir böbreğini bana hediye etmek istiyor. Ben daha ne isterim" diye konuştu.

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Sevgililer Günü'nde eşine böbreğini verecekSevgililer Günü'nde eşine böbreğini verecek

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