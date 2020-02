Sevgililer Günü’nde Eski Aşklara Özlem

Hülya Yeşim iki erkek çocuk annesi. Eşini birkaç yıl önce kaybetmiş. Ama ona olan aşkında eksilme olmadığını dile getiriyor: “Hiçbir Sevgililer Günü’nde şaşırmadım. Eşim her zaman hediyemi getirirdi, bir buket çiçek. Şimdi çiçekler boynu bükük kaldı. Umarım bu Sevgililer Günü’nde sevgi dolu bir dünya olur. Ama eskidendi o aşklar. Şimdi saman alevi gibi bir parlıyor bir sönüyor. Ve o aşklar saman gibi, tatsız tuzsuz.”

1990’lı yılların başında Türkiye’de popülerleşen Sevgililer Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat’ta dünyayla aynı anda kutlandı.

Akşam eşine götürmek için kırmızı gül alan Sedat Yılmaz ise aşka inancını hala koruyanlardan. Yılmaz, “Aslında her gün Sevgililer Günü, olmalı. Bir gün değil ki bize her gün sevgi lazım. Ama sistem böyle istiyor. Biz her fırsat bulduğumuzda eşimle çıkar dolaşır, bir yerde çayımızı mutlaka içeriz. Eşim şu anda evde beni bekliyor. Gül götüreceğim,” diyor.

Bugünlerde üniversite çağında olanlar da günümüzdeki aşkların, kendilerinden önceki kuşakların yaşadıklarından daha farklı olduğunu vurguluyor.

Gençler, aşkların çabuk başlayıp çabuk bitmesinden şikayetçi

Beşiktaş Belediyesi’nin meydana koyduğu dilek panosuna duygularını yazan Songül İsingür de Sevgililer Günü’nde yalnız olduğunu söylüyor.

İsingür, “Eski aşklar artık yok. Bunda sosyal medyanın etkisi olmuş olabilir diye düşünüyorum. İnsanların birbirlerine ulaşması çok kolay. Bu yüzden yanındaki insanı bırakmaları da çok kolaylaşmaya başladı. Yani insanlar birbirlerini kıymetini bilmiyor. O yüzden de eskisi gibi yaşanmıyor. Kıymet bilinmiyor,” diyor.