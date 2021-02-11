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Sevgililer gününde hamam böceğine eski sevgilinizin adını verin

11.02.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Sevgililer gününde hamam böceğine eski sevgilinizin adını verin

Sevgililer Günü her zaman mutlu hikayeler, kalpler, balonlar ve gülleri temsil etmiyor. ABD'deki bir hayvanat bahçesi de bunu fırsata çevirerek insanların bağış karşılığında bir hamam böceğine eski sevgililerinin adını verebileceklerini duyurdu.

ABD'nin Texas eyaletindeki El Paso kentinde bulunan bir hayvanat bahçesi, insanlara Sevgililer Günü için bir hamam böceğine eski sevgilisinin ismini verme fırsatı sundu. "Beni rahatsız etmeyi bırak" adıyla duyurdukları etkinlikte, tek yapılması gereken cuma gününe kadar hayvanat bahçesinin internet sitesine girerek bir hamam böceğine eski sevgililerinin, eski patronlarının, sevmedikleri insanların ya da kendilerine 'böceklik yapan birilerinin' adını vermek...

Hamam böceğine isim vermek isteyenler, sitenin linkine tıklatıp buraya istedikleri isimleri yazabilecekler. Sevgililer Günü'nde isimlendirilen hamam böcekleri hayvanat bahçesindeki çeşitli hayvanlara yemeleri için verilecek. Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, herhangi bir ücret taleop edilmediği, ancak istenirse bağış kabul edileceği aktarıldı.

El Paso Hayvanat Bahçesi Direktörü Joe Montisano, konuk olduğu bir programda bağışlanan her bin dolar için kendisinin de bir hamam böceği yiyeceğini söyledi.

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