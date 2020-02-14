Sevgililer gününde sevgilinize ne hediye alabilirsiniz? İnternet alışverişinde erkek ve kadın için hediye önerileri nelerdir?

Aslında doğru kişiye, doğru hediye almak konusunda birçok seçenek bizi bekler de, o an ki stresten kaynaklı bir türlü işin içinden çıkamayız. Bir müddet durup sakinleştiğimiz anda aklımıza düşen bir kıvılcım ile bir sürü hediye fikri bulmak mümkün.
Öncelikle ilk yapmanız gereken şey erkek/kız arkadaşınız ya da eşinizin hayatındaki ilgi alaka noktaları neler bulup tespit etmek olmalıdır. Neler yapmaktan hoşlanır? Nerelere gider? Hangi konuları takip eder? Müzik mi dinler, resim mi çizer, oyun mu oynar? Teknoloji ile arası iyi midir? Alışveriş yaparken en çok hangi markalara düşkünlüğü vardır? gibi konulardan yola çıkılabilir. Bunları düşündükten sonra aklınıza birçok hediye fikri arka arkaya gelmeye başlayacak.
İşte tam da bu noktada fikirlerinize yön vermek adına, Cimri.com'un indirimli ürünler sayfasında birbirinden çeşitli erkek ve kadın için özel kampanyalı hediye seçeneklerine göz atabilirsiniz.
Erkeklere alınabilecek hediye seçenekleri;
Erkeklerin genelde kadınlara oranlara teknoloji ile arası çok daha iyidir. Ancak belirli bir alanda sınırlı kalmadan daha özgür seçenekleri; giyim, moda, aksesuar alanlarını da atlamamak gerekir.
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Oppo Reno Z Akıllı Cep Telefonu https://bit.ly/2UN1zFw
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Philips S5070-06 Tıraş Makinesi https://bit.ly/39qhBJy
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Prada Luna Rossa Black EDP 100 ml Erkek Parfüm https://bit.ly/38oTue4
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Casio GA-140-1A1DR Erkek Kol Saati https://bit.ly/37flm32
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Tommy Hilfiger 158AN296-YLG Sarı Erkek Mont https://bit.ly/2vu6ZKQ
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Skechers Erkek Spor Ayakkabı https://bit.ly/38mENrY
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Persol 0PO2446S-10755152 Erkek Güneş Gözlüğü https://bit.ly/39yZqBH
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Under Armour UA Charged Assert Erkek Spor Ayakkabı https://bit.ly/2HjhN1j
Kadına alınabilecek hediye seçenekleri;
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Oppo Reno Akıllı Cep Telefonu https://bit.ly/31R603Q
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DKNY Be Delicious EDP 100 ml Kadın Parfüm https://bit.ly/37kTHO0
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Remington S6500 Saç Şekillendirici https://bit.ly/2OMQ0dK
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Lancome La Vie Est Belle EDP Kadın Parfümü https://bit.ly/3bvvCaB
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Revolution Spectrum Cheek Palet Seti https://bit.ly/2He8xLO
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Skechers 13019 GYPK Meridian-Charted Kadın Günlük Ayakkabı https://bit.ly/38mG9my
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Kipling K12525 Rich Green City Pack S Basic Elevated Ewo Kadın Sırt Çantası https://bit.ly/2HewjXV
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Michael Kors MKJ6644-710 Kadın İnci Bileklik https://bit.ly/39udufG
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