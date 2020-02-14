HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sevgililer gününde sevgilinize ne hediye alabilirsiniz? İnternet alışverişinde erkek ve kadın için hediye önerileri nelerdir?

Sevgililer gününde sevgilinize ne hediye alabilirsiniz? İnternet alışverişinde erkek ve kadın için hediye önerileri nelerdir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.02.2020 15:09 | Son Güncelleme

Doğum günü, yıl dönümü, ilk tanışma, sevgililer günü derken özel günler böyle böyle çoğalır gider. Bu günler hepimizi her ne kadar heyecanlandırıp içimizi kıpır kıpır yapsa da iş “hediye ne alacağız?” konusuna gelince bizi uzun bir araştırma süreci bizi bekler.

Sevgililer gününde sevgilinize ne hediye alabilirsiniz? İnternet alışverişinde erkek ve kadın için hediye önerileri nelerdir?

Aslında doğru kişiye, doğru hediye almak konusunda birçok seçenek bizi bekler de, o an ki stresten kaynaklı bir türlü işin içinden çıkamayız. Bir müddet durup sakinleştiğimiz anda aklımıza düşen bir kıvılcım ile bir sürü hediye fikri bulmak mümkün.
Öncelikle ilk yapmanız gereken şey erkek/kız arkadaşınız ya da eşinizin hayatındaki ilgi alaka noktaları neler bulup tespit etmek olmalıdır. Neler yapmaktan hoşlanır? Nerelere gider? Hangi konuları takip eder? Müzik mi dinler, resim mi çizer, oyun mu oynar? Teknoloji ile arası iyi midir? Alışveriş yaparken en çok hangi markalara düşkünlüğü vardır? gibi konulardan yola çıkılabilir. Bunları düşündükten sonra aklınıza birçok hediye fikri arka arkaya gelmeye başlayacak.
İşte tam da bu noktada fikirlerinize yön vermek adına, Cimri.com'un indirimli ürünler sayfasında birbirinden çeşitli erkek ve kadın için özel kampanyalı hediye seçeneklerine göz atabilirsiniz.

Erkeklere alınabilecek hediye seçenekleri;

Erkeklerin genelde kadınlara oranlara teknoloji ile arası çok daha iyidir. Ancak belirli bir alanda sınırlı kalmadan daha özgür seçenekleri; giyim, moda, aksesuar alanlarını da atlamamak gerekir.

  1. Oppo Reno Z Akıllı Cep Telefonu https://bit.ly/2UN1zFw
  2. Philips S5070-06 Tıraş Makinesi https://bit.ly/39qhBJy
  3. Prada Luna Rossa Black EDP 100 ml Erkek Parfüm https://bit.ly/38oTue4
  4. Casio GA-140-1A1DR Erkek Kol Saati https://bit.ly/37flm32
  5. Tommy Hilfiger 158AN296-YLG Sarı Erkek Mont https://bit.ly/2vu6ZKQ
  6. Skechers Erkek Spor Ayakkabı https://bit.ly/38mENrY
  7. Persol 0PO2446S-10755152 Erkek Güneş Gözlüğü https://bit.ly/39yZqBH
  8. Under Armour UA Charged Assert Erkek Spor Ayakkabı https://bit.ly/2HjhN1j

cimri

Kadına alınabilecek hediye seçenekleri;

  1. Oppo Reno Akıllı Cep Telefonu https://bit.ly/31R603Q
  2. DKNY Be Delicious EDP 100 ml Kadın Parfüm https://bit.ly/37kTHO0
  3. Remington S6500 Saç Şekillendirici https://bit.ly/2OMQ0dK
  4. Lancome La Vie Est Belle EDP Kadın Parfümü https://bit.ly/3bvvCaB
  5. Revolution Spectrum Cheek Palet Seti https://bit.ly/2He8xLO
  6. Skechers 13019 GYPK Meridian-Charted Kadın Günlük Ayakkabı https://bit.ly/38mG9my
  7. Kipling K12525 Rich Green City Pack S Basic Elevated Ewo Kadın Sırt Çantası https://bit.ly/2HewjXV
  8. Michael Kors MKJ6644-710 Kadın İnci Bileklik https://bit.ly/39udufG


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Uygun fiyatlı AirPods Pro sonunda gerçek oluyor!Uygun fiyatlı AirPods Pro sonunda gerçek oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14 şubat sevgililer günü sevgililer günü hediyeleri Cimri.com

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yer: İstanbul semaları! Böyle görüntülendi

Yer: İstanbul semaları! Böyle görüntülendi

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Gören dönüp bir daha baktı

Gören dönüp bir daha baktı

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Karantina sona erdi! İnanılmaz tesadüfü anlattı

Karantina sona erdi! İnanılmaz tesadüfü anlattı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

3310 yetmedi: Nokia bir efsaneyi daha diriltiyor!

3310 yetmedi: Nokia bir efsaneyi daha diriltiyor!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Samsung Galaxy S20 Ultra yine görüntülendi fakat bir farkla!

Samsung Galaxy S20 Ultra yine görüntülendi fakat bir farkla!

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PlayStation 5'in ucuz olmasını bekleyenlere kötü haber! Fiyat raporu ortaya çıktı...

PlayStation 5'i bekleyenlere kötü haber!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi: 2021 Toyota GR Supra tanıtıldı! Peki Özellikleri neler?

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Müjde! Uygun fiyatlı AirPods Pro Lite sonunda gerçek oluyor

Uygun fiyatlı AirPods Pro sonunda gerçek oluyor!

Apple bir çanta yüzünden milyonlarca dolarlık davayı kaybediyor!

Apple bir çanta yüzünden milyonlarca dolarlık davayı kaybediyor!

Unutulan telefon General Mobile GM 9 Plus sonunda satışa çıktı! İşte fiyatı...

General Mobile'ın unutulan telefonu sonunda satışa çıktı!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro için tasarlanan ilginç aksesuar görenleri şaşırttı!

Xiaomi Mi 10 ile birlikte tanıtılan aksesuar görenleri şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.