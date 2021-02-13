Sevgililer Günü'ne Salgın Engeli

Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü daha önceki yıllara göre çok daha farklı kutlanacak. Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü nedeniyle, birçok ülkede restoran, kafe, bar ve gece kulübü gibi işletmelere getirilen yasaklar ve kısıtlamalar nedeniyle Sevgililer Günü bu yıl geçtiğimiz yıllardaki gibi kutlanmayacak.
Amerikan Ulusal Perakendeciler Federasyonu (NRF), ABD’de tüketicilerin bu yıl salgın hastalığın gölgesinde kutlayacağı Sevgililer Günü’nde, geçtiğimiz yıllara göre nelerin değişeceğini araştırdı.
NRF ve Prosper Insights & Analytics’in, Sevgililer Günü araştırma ve anketine göre, tüketiciler bu yıl geçtiğimiz yıla oranla, hediye ve kutlamalar için geçen yılki bütçelerinden 32 dolar daha az para harcayacak.
Geçtiğimiz yıl Sevgililer Günü’nde, hediye ve kutlamalar için ortalama 197 dolar harcayan tüketiciler bu yıl ortalama 165 dolar harcamayı planlıyor. Araştırmada, Corona virüsü nedeniyle geçtiğimiz yıla göre tüketicilerin harcamalarının azalmasına rağmen, Sevgililer Günü harcamalarında bu yılın şimdiye kadarki en fazla harcamanın yapıldığı ikinci yıl olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre, tüketicilerin bu yılki Sevgililer Günü harcamasının 21 milyar 800 milyon dolar olması tahmin ediliyor.
Tüketicilerin sadece yüzde 24’ü dışarıda kutlamayı düşünüyor
Araştırmaya göre, ABD’de artan Corona virüsü vakaları ve ülke genelinde kapalı mekanda yemek yemeye getirilen kısıtlamalar yüzünden, birçok tüketici, kutlamayı evlerinde yapmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl tüketicilerin yüzde 34’ünün Sevgililer Günü’nü dışarda geçirdiği, bu yıl ise bu oranın yüzde 24’e gerilediği belirtiliyor.
Evde kutlama yapacakların oranı da yüzde 41 olarak belirtiliyor. Tüketicilerin yüzde 46’sı ise, bu yıl toplantılara katılmayıp hiç bir kutlama yapmayacaklarını söylüyor. Araştırmaya göre, bu yıl dışarıda Sevgililer Günü akşamında dışarıda yapılacak harcamalar, geçtiğimiz yıla göre 1,5 milyar dolar daha az olacak. Geçen yıl olduğu gibi, Sevgililer Günü'nü kutlayanların yüzde 27'si evcil hayvanları için hediyeler almayı planlıyor.
Harcamalarda kısıtlama
Araştırmaya göre, bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayan tüketicilerin sınıf arkadaşları ve öğretmenleri için geçen yıl ortalama 14,45 dolar harcarken, bu yıl ise ortalama 10,77 dolar harcayacaklar. İş arkadaşları için de 2020'de 12,96 dolar harcayan tüketiciler, bu yıl ortalama 8,47 dolar harcamayı planlıyor.
NRF Başkanı ve CEO'su Matthew Shay, "Salgının Amerikalılar'ın günlük faaliyetlerini pek çok yönden değiştirdiğine hiçbir şüphe yok. Sevgililer Günü'nün özel bir önemi var ve tüketiciler, bu geleneksel tatil kutlamalarını değiştirmek zorunda kalsa bile, arkadaşlarını ve sevdiklerini kutlamaya kararlı" dedi.