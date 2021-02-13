Sevgililer Günü'ne Salgın Engeli

Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü daha önceki yıllara göre çok daha farklı kutlanacak. Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü nedeniyle, birçok ülkede restoran, kafe, bar ve gece kulübü gibi işletmelere getirilen yasaklar ve kısıtlamalar nedeniyle Sevgililer Günü bu yıl geçtiğimiz yıllardaki gibi kutlanmayacak.

Amerikan Ulusal Perakendeciler Federasyonu (NRF), ABD’de tüketicilerin bu yıl salgın hastalığın gölgesinde kutlayacağı Sevgililer Günü’nde, geçtiğimiz yıllara göre nelerin değişeceğini araştırdı.

NRF ve Prosper Insights & Analytics’in, Sevgililer Günü araştırma ve anketine göre, tüketiciler bu yıl geçtiğimiz yıla oranla, hediye ve kutlamalar için geçen yılki bütçelerinden 32 dolar daha az para harcayacak.

Geçtiğimiz yıl Sevgililer Günü’nde, hediye ve kutlamalar için ortalama 197 dolar harcayan tüketiciler bu yıl ortalama 165 dolar harcamayı planlıyor. Araştırmada, Corona virüsü nedeniyle geçtiğimiz yıla göre tüketicilerin harcamalarının azalmasına rağmen, Sevgililer Günü harcamalarında bu yılın şimdiye kadarki en fazla harcamanın yapıldığı ikinci yıl olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre, tüketicilerin bu yılki Sevgililer Günü harcamasının 21 milyar 800 milyon dolar olması tahmin ediliyor.