HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevgililerin manzara izleme keyfi kabusu döndü!

Sevgililerin manzara izleme keyfi kabusu döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 14:46 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Sahili'ni hakim bir noktadan kız arkadaşı ile manzarayı izledikten sonra yağan yağmurun etkisi ile çamura dönen yolda araçları mahsur kaldı. Çift, itfaiyenin de uçurumdan kayma riski bulunduğu için müdahale edemediği aracı bırakıp bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Timuçin Sarı, otomobil kiraladıktan sonra yanına kız arkadaşını alarak geçen hafta öğle saatlerinde Beylikdüzü'ndeki Gürpınar sahilini gören Dalyan Caddesi yakınlarındaki toprak bir tepede park edip birlikte manzarayı seyretmeye başladı.

Bu saatlerde İstanbul'un önemli bölümünü etkileyen yağışlı havanın etkisi ile otomobilin bulunduğu toprak alan balçığa döndü. Timuçin Sarı, otomobilini bir türlü çamurda hareket ettiremeyince araç bölgede mahsur kaldı.

Sarı, denizi gören tepenin kenarından hareket ettirilemeyen otomobilin kurtarılması için polis ve itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada tesadüfen yoldan geçen Off- road araçlarının sürücülerinden yardım isteyen Sarı, otomobilin uçuruma yuvarlanabileceği için olumsuz yanıt aldı. Gelen itfaiye ekibi de, otomobilin tepeden kayma riski bulunduğu için çifte yardımcı olamayacaklarını bildirdi.

1

Yağmurun etkisi ile balçığa dönen tepede yaklaşık 4 saat süreyle otomobili kurtarmaya çalışan çift, balçıkta yürüyerek bölgeden ayrılmaya karar verirken, birlikte selfie çektirdi. Timuçin Sarı "Geldiğimizde her yer kuruydu. Otomobilde uyuya kaldık. Birden yağmur bastırdı. Yağmurun sesine uyandık. Otomobili çalıştırdım, sağa sola-hareket ettirdim. Sonra otomobil kayarak askıda kaldı. İtfaiye ve polis buraya giremedi. Off-roadçı arkadaşlarında çabaları boşa gitti onlar da sonuç alamadı. Defalarca aradığım İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yardım çağrımıza red yanıtı verdi" dedi.

2

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSoner Sarıkabadayı evlendiSoner Sarıkabadayı evlendi
'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor 'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?
En Çok Okunan Haberler
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
Koronavirüse karşı flaş 'gargara' önerisi!
Koronavirüse karşı flaş 'gargara' önerisi!
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Diğer Haberler
Başakşehir'de yangın! Ekipler sevk edildi
Başakşehir'de yangın! Ekipler sevk edildi
Gören şaşırıyor! Beslediği tavuklar açık mavi yumurtluyor
Yurt dışından getirtti! Gören şaşırıyor!
Diyarbakır'da 'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
İstanbul'da yol verme kavgası! Birbirlerine girdiler
İstanbul'da yol verme kavgası! Birbirlerine girdiler
Ataşehir'de yangın paniği! Anne ve 2 çocuğunu son anda kurtarıldı
Anne ve 2 çocuğunu son anda kurtarıldı
Yazı aratmadı! Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler
Yazı aratmadı! Akın ettiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.