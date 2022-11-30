'Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor' demişti... Hazar Ergüçlü'den cesur paylaşım

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, geçen haftalarda bir davete katılmış ve transparan kıyafetiyle dikkat çekmişti. Sevgilisi Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulan Ergüçlü, şunları söylemişti: "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor"

Dün akşam başka bir davette boy gösteren Ergüçlü, tercih ettiği kostümle yine adından söz ettirdi.

Derin göğüs dekolteli tulumuyla boy gösteren Ergüçlü, sosyal medyada davetten paylaşım yaptı ve kısa sürede gündem oldu.

Oyuncunun paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.





