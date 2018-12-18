'Sevgilim ile ilişki yaşıyorsun' dedi, dehşet saçtı! Korkunç olayda flaş gelişme

Olay, geçen yıl Eylül ayında meydana geldi. Tekstil atölyesi sahibi Ozan İrven, yandaki diğer tekstil atölyesinde çalışan, 4 yıldır birlikte olduğu ve nişanlanmayı düşündüğü kız arkadaşı Hava Ö. ile yakındaki bir başka iş yerinin sahibi Sami Aydın arasında ilişki olduğundan şüphelendi.

ORMANA GÖTÜRDÜ

İrven, olay günü Aydın'ın iş yerine gidip konuşmak istediğini söyledi. İkili, İrven'in otomobiliyle, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde baraj kenarındaki ormanlık alana gitti. İrven, burada çıkan tartışmada Aydın'a, av tüfeği ile bir el ateş edip kaçtı. Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ormanda bir süre saklanan Ozan İrven, ailesinin görüşüp ikna etmesi sonucu jandarmaya teslim oldu.

'ÇOK PİŞMANIM'

Tutuklanan Ozan İrven hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına Ozan İrven, sanık avukatı ile öldürülen Sami Aydın’ın eşi Habibe Aydın ve avukatı katıldı.

İrven duruşmada, "Maktulün üzerinde silah olduğunu net bir şekilde gördüm. O nedenle onun arabasına binmeyip kendi arabama bindirdim. Olay yerine gittiğimizde araçtan inip benim oturduğum tarafa doğru geldi. Ben de arabanın içinde üst kısımdaki rafta bulunan tüfeğimi alarak indim ve bana söylediği sözler nedeniyle ateş ettim. Beni tahrik eden maktuldür. Böyle bir olay yaşansın istemezdim. Çok pişmanım. Kadermiş, oldu" şeklindeki daha önce verdiği savunmayı tekrarladı.