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'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 07:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 3 kişi gece kulübünde kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ettiği 2 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken saldırıda bulunan 3 şüpheli kaçtı. Saldırı anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre kız arkadaşları ile gece kulübüne giden 3 kişi yan masadaki 2 kişinin kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ederek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda 2 taraf da gece kulübünden çıkarıldı. Lüks bir araçla gelen 3 kişi kız arkadaşlarına baktığını iddia ettikleri 2 kişiye kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı şahıs ve yanında bulunan arkadaşı kendi otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerinde 9 adet kovan ele geçirildi.

SİLAHLI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Gece kulübü önünde çıkan silahlı kavga görüntüleri çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde arabanın arka kapsından çıkan şüphelinin tartıştıkları 2 kişiye kurşun yağdırdığı ve 1 kişinin yaralanması sonucunda şüphelilerin kaçtığı görüldü. Olay yerini inceleme altına alan ekipler çevrede bulunan eğlence mekanlarını kapattı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipleri silahlı saldırıda bulunan 3 kişiyi gözaltına almak için çalışma başlattı. Ayrıca yaralanan şahsın da tedavi amaçlı herhangi bir hastaneye başvurmadığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Nilüfer silahlı saldırı

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